Phía sau tấm ảnh có số điện thoại nên người dân đã gọi vào số điện thoại đó. Đầu dây là người phụ nữ xưng là mẹ của người thanh niên trong bức ảnh. Theo người này thì cách đó vài giờ vẫn gọi được cho con trai và cho biết khi đi con mình điều khiển xe máy Yamaha Sirius 86B4-168.16. Tuy nhiên tại thời điểm người dân phát hiện ba lô và các đồ vật khác thì chiếc xe trên không có tại hiện trường. Được biết, người thanh niên nghi nhảy cầu là H.A.T. (19 tuổi).

Trước đó, theo báo Bình Thuận, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 23/5, nhiều người dân phát hiện trên cầu Cà Ty (thuộc phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) có một chiếc ba lô, cạnh đó là đôi dép, nón bảo hiểm và một tấm ảnh.

Không chỉ vậy, trong thư tuyệt mệnh trên còn ghi rõ, sau khi anh T. nhảy cầu, người mẹ đến nếu chiếc xe máy còn thì đem về đưa cho người bạn của mình sử dụng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, qua quá trình tìm kiếm, bà N. (mẹ của thanh niên, ở xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) bàng hoàng phát hiện lá thư tuyệt mệnh của con trai. Nội dung thư có đoạn “...Có lẽ con chết đi sẽ là cách giải quyết tốt nhất để mẹ khỏi bị xóm làng gièm pha…”.

Được biết, trước đó, H.A.T có phạm lỗi trong sinh hoạt, bị camera an ninh ghi lại và hình ảnh trên được đưa lên Facebook. Sau khi người mẹ phát hiện đã rầy la thì tối 22/5, T. xếp đồ vào ba lô lấy xe rời khỏi nhà.

Tuy nhiên, theo báo Pháp luật TP.HCM, trưa ngày 26/5, bà N xác nhận con trai bà đã trở về nhà an toàn.

Kể lại với gia đình, HAT nói thấy trên mạng có đăng tuyển phụ xe ở thị xã La Gi nên 23 giờ 25 đêm 22-5, T mang nón và ba lô để trên cầu Cà Ty tạo hiện trường giả với ý định để gia đình khỏi đi tìm.

T kể với gia đình là khi lên xe thì T lại bị chở sang cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh đưa sang Campuchia làm bốc vác. Do làm không nổi, T tìm cách vượt biên trốn về Việt Nam và được một người tốt bụng cho tiền đón xe về Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng rồi nhắn người nhà lên đón về.

Bà N cho biết theo lời T thì chiếc xe Yamaha Sirius 86B4-168.16 của gia đình, xe khách chở T bỏ dưới hầm xe, khi đến Mộc Bài thì rời đi nên xem như chiếc xe máy đã mất.

Giấy đăng ký xe để ở nhà - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Bà N. cho hay chiều nay 26/5, bà sẽ đưa T đến Công an phường Phú Tài, TP Phan Thiết để khai báo.

Tuy nhiên qua những lời thuật lại của T và các mốc thời gian đều khó tin. Đó là chưa kể sau hôm “nhảy cầu” một ngày, thanh niền này còn tnhắn tin cho của T gửi chị ruột.

Tin nhắn có nội dung: “Hai nhớ lo mẹ nhe Hai. Em xin lỗi, em bất hiếu làm mẹ buồn nhiều rồi, kiếp sau có cơ hội em mong vẫn được làm con của mẹ, em của chị lần nữa…”. Tin nhắn này được gửi lúc 3 giờ 45 phút ngày 23-5 trong khi thời điểm người dân phát hiện đồ đạc trên cầu là lúc 1 giờ sáng 23/5!

Rất may, các cơ quan chức năng đã không triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn do hiện trường và một số tình tiết trong vụ nhảy cầu có nhiều dấu hiệu không có thật.