Như đã đưa tin trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, vào khoảng 11 giờ ngày 17/5, người dân phát hiện trên cầu Cửa Đại (đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Thanh, TP Hội An) có chiếc xe máy biển số 29E1 - 780.14 đang dựng, bên cạnh có đôi dép trẻ con.

Danh tính người cha ôm con gái nhảy từ cầu Cửa Đại xuống sông Thu Bồn tự tử được xác định là anh M.X.B. (29 tuổi, tạm trú tại khối phố An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Con gái của anh B. là cháu M.N.H.L. (6 tuổi).

Ngay khi nhận được hung tin, vợ của nạn anh B. đã đến nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng, người vợ đã ngất xỉu nên được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩa – Trưởng Công an TP Hội An, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng.