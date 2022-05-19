Quặn lòng nhìn xe tang chầm chậm đưa linh cữu 2 cha con trong vụ nhảy cầu tự vẫn ở Cửa Đại về quê: Gian thờ lạnh lẽo 2 di ảnh, mẹ gục đầu bên quan tài, ngắm con lần cuối

Xã hội 19/05/2022 10:14

Sau khi tìm được thi thể bé gái 6 tuổi trong vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn, sáng nay (19/5), người thân và bà con hàng xóm đã tổ chức tang lễ và đưa linh cữu của cả 2 về quê.

Tối muộn ngày 18/5, theo nguồn tin từ Dân Việt, khoảng 21 giờ, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã phát hiện và vớt được thi thể cháu M.N.D.L (SN 2016) cách nơi xảy ra vụ việc cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn khoảng vài trăm mét.

Quặn lòng nhìn xe tang chầm chậm đưa linh cữu 2 cha con trong vụ nhảy cầu tự vẫn ở Cửa Đại về quê: Gian thờ lạnh lẽo 2 di ảnh, mẹ gục đầu bên quan tài, ngắm con lần cuối - Ảnh 1
Thi thể cháu bé được tìm thấy vào khoảng 9h tối ngày 18/5 - Ảnh chụp màn hình

Đến sáng nay, tang lễ của 2 cha con đã được người thân và người dân địa phương tổ chức tại Quảng Nam, sau đó sẽ được đưa về Quảng Bình để chôn cất.

Quặn lòng nhìn xe tang chầm chậm đưa linh cữu 2 cha con trong vụ nhảy cầu tự vẫn ở Cửa Đại về quê: Gian thờ lạnh lẽo 2 di ảnh, mẹ gục đầu bên quan tài, ngắm con lần cuối - Ảnh 2
Quặn lòng nhìn xe tang chầm chậm đưa linh cữu 2 cha con trong vụ nhảy cầu tự vẫn ở Cửa Đại về quê: Gian thờ lạnh lẽo 2 di ảnh, mẹ gục đầu bên quan tài, ngắm con lần cuối - Ảnh 3
Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Page Thành Phố Hội An

Theo hình ảnh ghi lại lại buổi tang lễ, rất đông người dân đã đến đặt vòng hoa, thắp nén nhang đưa tiễn 2 cha con. Người mẹ bất hạnh một lúc mất đi 2 người thân yêu nhất, khóc không thành tiếng, đau xé lòng, ngồi bệt xuống bên cạnh chiếc quan tài lạnh lẽo, ngắm chồng, con lần cuối.

Quặn lòng nhìn xe tang chầm chậm đưa linh cữu 2 cha con trong vụ nhảy cầu tự vẫn ở Cửa Đại về quê: Gian thờ lạnh lẽo 2 di ảnh, mẹ gục đầu bên quan tài, ngắm con lần cuối - Ảnh 4
Xót xa khung cảnh di ảnh 2 cha con đặt cạnh nhau, dư luận xót xa vi chẳng có phép màu nào xảy đến - Ảnh: Page Thành Phố Hội An
Quặn lòng nhìn xe tang chầm chậm đưa linh cữu 2 cha con trong vụ nhảy cầu tự vẫn ở Cửa Đại về quê: Gian thờ lạnh lẽo 2 di ảnh, mẹ gục đầu bên quan tài, ngắm con lần cuối - Ảnh 5
Người mẹ ngồi gục đầu bên chiếc quan tài lạnh lẽo - Ảnh: Page Thành Phố Hội An

Như đã đưa tin trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, vào khoảng 11 giờ ngày 17/5, người dân phát hiện trên cầu Cửa Đại (đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Thanh, TP Hội An) có chiếc xe máy biển số 29E1 - 780.14 đang dựng, bên cạnh có đôi dép trẻ con.

Danh tính người cha ôm con gái nhảy từ cầu Cửa Đại xuống sông Thu Bồn tự tử được xác định là anh M.X.B. (29 tuổi, tạm trú tại khối phố An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Con gái của anh B. là cháu M.N.H.L. (6 tuổi).

Ngay khi nhận được hung tin, vợ của nạn anh B. đã đến nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng, người vợ đã ngất xỉu nên được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩa – Trưởng Công an TP Hội An, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng.

NÓNG: Đã tìm thấy thi thể cháu bé 6 tuổi trong vụ cha ôm con nhảy cầu tự vẫn ở Quảng Nam, dư luận xót xa 'mong con yên nghỉ'

NÓNG: Đã tìm thấy thi thể cháu bé 6 tuổi trong vụ cha ôm con nhảy cầu tự vẫn ở Quảng Nam, dư luận xót xa 'mong con yên nghỉ'

Tối 18/5, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu bé M.N.D.L. (6 tuổi) lúc 21h cùng ngày.

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