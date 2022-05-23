Bị người mẹ rầy la nên tối 22/5, nam thanh niên xếp đồ vào ba lô lấy xe rời khỏi nhà. Sau khi nhận được tin con trai nghi nhảy cầu tự tử, người mẹ bàng hoàng phát hiện lá thư tuyệt mệnh của con.

Theo báo Bình Thuận đưa tin, đến trưa 23/5, các cơ quan chức năng vẫn đang xác minh tin báo về một thanh niên ngụ xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam nghi nhảy cầu Cà Ty tự tử.

Cụ thể, trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 23/5, nhiều người dân phát hiện trên cầu Cà Ty (thuộc phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) có một chiếc ba lô, cạnh đó là đôi dép, nón bảo hiểm và một tấm ảnh.

Phía sau tấm ảnh có số điện thoại nên người dân đã gọi vào số điện thoại đó. Đầu dây là người phụ nữ xưng là mẹ của người thanh niên trong bức ảnh. Theo người này thì cách đó vài giờ vẫn gọi được cho con trai và cho biết khi đi con mình điều khiển xe máy Yamaha Sirius 86B4-168.16. Tuy nhiên tại thời điểm người dân phát hiện ba lô và các đồ vật khác thì chiếc xe trên không có tại hiện trường. Được biết, người thanh niên nghi nhảy cầu là H.A.T. (19 tuổi).

Đồ đạc người thanh niên để lại trên cầu Cà Ty, phía sau tấm ảnh là số điện thoại người mẹ - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, qua quá trình tìm kiếm, người mẹ bàng hoàng phát hiện lá thư tuyệt mệnh của con trai. Nội dung thư có đoạn “...Có lẽ con chết đi sẽ là cách giải quyết tốt nhất để mẹ khỏi bị xóm làng gièm pha…”.

Không chỉ vậy, trong thư tuyệt mệnh trên còn ghi rõ, sau khi anh T. nhảy cầu, người mẹ đến nếu chiếc xe máy còn thì đem về đưa cho người bạn của mình sử dụng.

Được biết, trước đó, H.A.T có phạm lỗi trong sinh hoạt, bị camera an ninh ghi lại và hình ảnh trên được đưa lên Facebook. Sau khi người mẹ phát hiện đã rầy la thì tối 22/5, T. xếp đồ vào ba lô lấy xe rời khỏi nhà.

Hiện, nước sông Cà Ty rất lớn do mấy ngày nay mưa liên tục nên nước từ thượng nguồn đổ về sông Cà Ty rất mạnh.

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