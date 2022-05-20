Sau cú va chạm vào thành cầu Sao, nam thanh niên bất tỉnh và được sơ cứu. Đến khi tỉnh lại, anh bất ngờ lao mình xuống sông.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 19/5, Công an xã Điềm Hy, huyện Châu Thành (Tiền Giang) phối hợp Đội hỗ trợ ATGT SOS 113 Cai Lậy cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành xác minh và làm rõ trường hợp một thanh niên đã lao mình xuống sông rồi mất tích sau khi va chạm xe máy vào thành cầu Sao.

Được biết, vụ việc xảy ra vào tối cùng ngày trên địa bàn xã Điềm Hy. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ việc kể lại, khoảng 18h15 ngày 19/5, Huỳnh Minh Tâm (SN 2005, ngụ ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đang trên đường từ nhà đến trụ sở Đội hỗ trợ ATGT SOS 113 Cai Lậy để trực theo thường lệ.

Nam thanh niên bất tỉnh sau cú va chạm vào thành cầu - Ảnh: báo Công an nhân dân

Lúc này anh Tâm phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 54V3-0169 đang lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng đi từ TP.HCM về miền Tây. Khi đi đến đoạn cầu Sao thì nam thanh niên điều khiển xe máy va chạm vào thành cầu Sao rồi té ngã xuống đường. Sau va chạm, xe máy nằm trên cầu Sao, còn nam thanh niên lọt xuống mố cầu bất tỉnh. Lúc này, anh Tâm vội sơ cứu nạn nhân và trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tỉnh lại, nam thanh niên bất ngờ lao mình xuống sông - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin của báo Thanh Niên, sau một lúc được sơ cứu, nạn nhân tỉnh lại. Tuy nhiên, người này bất ngờ vùng vẫy khỏi tay anh Tâm rồi chạy nhanh đến mé sông, lao mình xuống sông mất tích. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được người dân và cơ quan chức năng tìm thấy gần hiện trường.

Qua kiểm tra nhanh, nạn nhân có để lại giấy viết tay ghi nội dung tuyệt mệnh; đồng thời nhắn nhủ người thân xử lý dùm một số việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng H.Châu Thành (Tiền Giang) tiếp tục xác minh, làm rõ.

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