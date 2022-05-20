Vừa được cấp cứu sau tai nạn, nam thanh niên bất ngờ lao mình xuống sông tự tử, quặn lòng nhất là thư tuyệt mệnh được tìm thấy

Xã hội 20/05/2022 08:12

Sau cú va chạm vào thành cầu Sao, nam thanh niên bất tỉnh và được sơ cứu. Đến khi tỉnh lại, anh bất ngờ lao mình xuống sông.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 19/5, Công an xã Điềm Hy, huyện Châu Thành (Tiền Giang) phối hợp Đội hỗ trợ ATGT SOS 113 Cai Lậy cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành xác minh và làm rõ trường hợp một thanh niên đã lao mình xuống sông rồi mất tích sau khi va chạm xe máy vào thành cầu Sao.

Được biết, vụ việc xảy ra vào tối cùng ngày trên địa bàn xã Điềm Hy. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ việc kể lại, khoảng 18h15 ngày 19/5, Huỳnh Minh Tâm (SN 2005, ngụ ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đang trên đường từ nhà đến trụ sở Đội hỗ trợ ATGT SOS 113 Cai Lậy để trực theo thường lệ.

Vừa được cấp cứu sau tai nạn, nam thanh niên bất ngờ lao mình xuống sông tự tử, quặn lòng nhất là thư tuyệt mệnh được tìm thấy - Ảnh 1
Nam thanh niên bất tỉnh sau cú va chạm vào thành cầu - Ảnh: báo Công an nhân dân

Lúc này anh Tâm phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 54V3-0169 đang lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng đi từ TP.HCM về miền Tây. Khi đi đến đoạn cầu Sao thì nam thanh niên điều khiển xe máy va chạm vào thành cầu Sao rồi té ngã xuống đường. Sau va chạm, xe máy nằm trên cầu Sao, còn nam thanh niên lọt xuống mố cầu bất tỉnh. Lúc này, anh Tâm vội sơ cứu nạn nhân và trình báo cơ quan chức năng.

Vừa được cấp cứu sau tai nạn, nam thanh niên bất ngờ lao mình xuống sông tự tử, quặn lòng nhất là thư tuyệt mệnh được tìm thấy - Ảnh 2
Sau khi tỉnh lại, nam thanh niên bất ngờ lao mình xuống sông - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin của báo Thanh Niên, sau một lúc được sơ cứu, nạn nhân tỉnh lại. Tuy nhiên, người này bất ngờ vùng vẫy khỏi tay anh Tâm rồi chạy nhanh đến mé sông, lao mình xuống sông mất tích. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được người dân và cơ quan chức năng tìm thấy gần hiện trường.

Qua kiểm tra nhanh, nạn nhân có để lại giấy viết tay ghi nội dung tuyệt mệnh; đồng thời nhắn nhủ người thân xử lý dùm một số việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng H.Châu Thành (Tiền Giang) tiếp tục xác minh, làm rõ.

Quặn lòng nhìn xe tang chầm chậm đưa linh cữu 2 cha con trong vụ nhảy cầu tự vẫn ở Cửa Đại về quê: Gian thờ lạnh lẽo 2 di ảnh, mẹ gục đầu bên quan tài, ngắm con lần cuối

Quặn lòng nhìn xe tang chầm chậm đưa linh cữu 2 cha con trong vụ nhảy cầu tự vẫn ở Cửa Đại về quê: Gian thờ lạnh lẽo 2 di ảnh, mẹ gục đầu bên quan tài, ngắm con lần cuối

Sau khi tìm được thi thể bé gái 6 tuổi trong vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn, sáng nay (19/5), người thân và bà con hàng xóm đã tổ chức tang lễ và đưa linh cữu của cả 2 về quê.

Xem thêm
Từ khóa:   nam thanh niên nhảy cầu tự tử nhảy cầu tự tử bỏ xe rồi nhảy cầu tự tử

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 46 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 48 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?