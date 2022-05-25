Ngày 25/5, một lãnh đạo UBND xã Tế Nông xác nhận với Thanh Niên, các đoàn thể và Công an xã Tế Nông đang tích cực động viên, nắm bắt tình hình để ổn định tâm lý cho chị B.T.M.N (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), người đã từ bỏ ý định nhảy cầu tự tử , trở về với gia đình.

Nhận được thông tin, Công an xã Tế Nông có mặt cùng với người dân địa phương tiếp tục khuyên ngăn chị N. trở về với gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 13 giờ ngày 24/5, 1 người đi đường khi qua cầu sông Nhơm đoạn thuộc thôn Thịnh Lạc (xã Tế Nông), phát hiện chị N. cùng con trai 9 tuổi đứng ở thành cầu, có dấu hiệu muốn nhảy xuống sông tự tử. Người này đã dừng xe, kịp thời đến giữ lại và khuyên ngăn chị N. bỏ ý định tự tử.

Chị N. và con trai sau đó được đưa về trụ sở UBND xã Tế Nông và được lãnh đạo xã, các đoàn thể, Công an xã Tế Nông tiếp tục khuyên giải.

Trong đoạn clip được chia sẻ, con trai 9 tuổi của chị N. liên tục khóc nức nở gọi mẹ khi được người dân khuyên ngăn. Ảnh: Cắt từ clip

Qua điều tra được biết, chị N. lấy chồng là người ở xã Tế Nông và có 2 con trai. Tuy nhiên, nhiều năm nay chồng và con ở tại xã Tế Nông, còn chị N. ở tỉnh Đồng Nai làm việc, thi thoảng ra thăm chồng con. Ngày 24/5, chị N. từ Đồng Nai ra xã Tế Nông thì xảy ra sự việc trên.

Chia sẻ trên báo Công lý, một lãnh đạo xã Tế Nông, sau khi khuyên giải chị N. và liên hệ với người thân (ở xã Tế Nông), chồng đã đến đón chị N. về nhà.

Vụ việc chị N. có ý định nhảy cầu tự tử và người dân khuyên ngăn được người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người gửi lời động viên, chia sẻ và khuyên chị N. không nên giải quyết mẫu thuẫn bằng cách tìm đến cái chết.