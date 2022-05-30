Vào ngày 28/5, người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng về việc phát hiện một thi thể nam giới đang phân hủy dưới lòng suối thuộc tiểu khu 267A, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 29-5 trả lời với báo chí, đại diện lãnh đạo Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã phát đi thông tin tìm thân nhân thi thể nam giới được phát hiện khi đang trong quá trình phân hủy.

"Thi thể người đàn ông đang được bảo quản tại Nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong" - vị này thông tin.

Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 28-5, một người dân ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đi làm rẫy và phát hiện có 1 tử thi nam giới đang trong tình trạng phân hủy nằm ngửa dưới lòng suối. Ngay lập tức, người này đã trình báo đến cơ quan công an.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của nạn nhân - Ảnh: báo Người Lao Động

Tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng xác định vị trí nạn nhân tại khoảnh 3, lô D, tiểu khu 267A, phường 3, TP Đà Lạt.

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, tại hiện trường Công an phường 3 phối hợp Công an TP Đà Lạt đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân là nam giới cao khoảng 1m72, mặc quần tây xanh đen, áo thun xám, trên cánh tay phải có hình xăm nhưng không tìm thấy giấy tờ tùy thân.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều trà và làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

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