Ông không cung cấp chi tiết nhưng cho hay trong báo cáo này, trường có thừa nhận chưa khéo léo trong xử lý vụ việc với phụ huynh. Sau khi báo chí phản ánh, phòng đã yêu cầu bằng văn bản đối với trường quốc tế về việc báo cáo sự việc chi tiết.

Liên quan đến vụ phụ huynh tố con bị bạn học đánh tại trường Quốc tế TP.HCM, trao đổi với Zingnews, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên - Trưởng phòng GD&ĐT TP. Thủ Đức thông tin, chiều 29/5, phòng đã nhận báo cáo từ trường, đang tổng hợp lại để gửi lên UBND TP. Thủ Đức cùng Sở GD&ĐT TP.HCM.

Nếu học sinh vi phạm, thì trường cần có ý kiến xử lý mang tính giáo dục, nhằm ổn định tâm lý cho học sinh. Quan trọng hơn, trường cần trao đổi với phụ huynh để có sự phối hợp, tránh xảy ra những điều không mong muốn như vài ngày gần đây trên mạng xã hội.

Ngoài ra, trao đổi với báo Lao động, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên cho hay, với quan điểm cá nhân, bạo lực học đường nếu xảy ra bên trong hay ngoài nhà trường, thì các trường cũng cần phải xử lý khéo léo và đúng quy định.

Trong trường hợp nhà trường không thể xác minh được, có thể nhờ cơ quan công an vào cuộc để hỗ trợ. Nếu phụ huynh nói chuyện, cảm thông với nhau thì sự việc sẽ không có gì, nhưng cách giải quyết hiện tại của trường có thể chưa phù hợp.

Hình ảnh nhóm học sinh đánh nhau phía ngoài cổng trường - Ảnh: báo Lao động

Trước đó, trên trang cá nhân của chị T.H.T - có con hiện đang theo học tại Trường Quốc tế TP.HCM chia sẻ, vào tuần trước, học sinh đi dã ngoại tại khu vực Hồ Tràm. Lúc ăn, con chị T. giữ ghế cho bạn đi lấy đồ ăn. Sau đó, một học sinh lớp 8 của trường đến, bày tỏ ý định muốn lấy cái ghế đó. Lúc này, con chị T. mới nói là ghế đã có người ngồi rồi. Học sinh lớp 8 có nói nặng lời nhưng con chị T. không phản ứng gì. Mọi việc tưởng chừng như dừng lại đó. Tuy nhiên, đến ngày 26/5, con của chị bị một học sinh cùng trường đánh, đấm vào ngực trong khuôn viên của trường. Chị T. nói rằng, giáo viên của trường có nhìn thấy nhưng đã không can ngăn.

Phụ huynh trường quốc tế nói trên kể lại, một số học sinh khác bất bình, muốn bảo vệ con chị nên cũng bị nữ sinh kia đánh. Hiện cả 4 em đang có biểu hiện như sang chấn tâm lý, hoảng loạn, tức ngực, trên người có vết xước, bầm tím.

Ban đầu, bà T. không biết sự việc. Khi đón con về, thấy mắt con sưng, bà hỏi nhưng con không nói. Khi phụ huynh các học sinh khác đến trường, nhà trường không tiếp, họ mới động viên con bà gọi bà đến làm việc. Bà T.H.T. cho hay: "Vì sợ quá, hơn một giờ sau, con mới lên tiếng".

Sau đó, bà đến trường. Lúc đó, phụ huynh những học sinh bị đánh được trường mời ra ngoài, từ chối làm việc. Thấy bà bức xúc, trường cho phép bà vào trong. Bà T. cho biết, bà vốn chỉ muốn có thể ngồi lại nói chuyện trên tinh thần hòa giải. Tuy nhiên, trường trả lời bà rằng sẽ cho số điện thoại của phụ huynh cháu kia để 2 bên tự giải quyết với lý do "việc xảy ra bên ngoài trường". Một lúc sau, bảo vệ trường đưa 2 bố con học sinh kia ra khỏi tòa nhà, 2 người này thể hiện thái độ thách thức.

Bà T.H.T. cho rằng trong vụ việc, nhà trường tôn trọng, lắng nghe phụ huynh, không ai nhận trách nhiệm bảo vệ con họ. "Ngoài ra, các bạn học sinh nam còn điện thoại, nhắn tin đe dọa con. Tôi thật sự vô cùng hoang mang và sợ hãi cho con mình nên quyết định cho cháu nghỉ học từ ngày hôm nay" - bà T.H.T. bức xúc nói thêm.

Nữ sinh bị thương sau vụ xô xát với bạn học - Ảnh: Hoa học trò/ Tiền Phong

Về phía nhà trường nói về vụ việc này, theo thông tin của báo Hoa học trò/ Tiền Phong, ông Nathan Swenson - Hiệu trưởng nhà trường xác nhận với truyền thông, vào chiều 26/5, nhóm học sinh cãi vã "bên ngoài khuôn viên trường học", nhưng gần đó. Có tổng cộng 4 học sinh trong vụ ẩu đả, đều đã được yêu cầu quay lại trường học để kiểm tra sức khoẻ. Dù các học sinh có vết cào, cấu trên cơ thể nhưng sức khoẻ đều ổn định, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Sau đó, cả 4 học sinh được mời đến phòng Hiệu trưởng để làm rõ vụ việc và nguyên nhân.

Ông Nathan Swenson cho biết: "Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa mới bắt đầu trao đổi, phụ huynh các học sinh kéo đến và làm gián đoạn". Nhà trường buộc phải tập trung làm việc với phụ huynh nên không thể tiếp tục nói chuyện với học sinh.

Lãnh đạo Trường quốc tế American Academy thông tin, để giải quyết sự việc, nhà trường đã xin trích xuất toàn bộ các camera an ninh bên trong và ngoài trường để tìm hiểu toàn cảnh những gì đã xảy ra. Nhà trường cũng làm việc với công an địa phương về vấn đề này. Ngoài ra, sau khi trích xuất camera, nhà trường đã cùng 10 bạn học sinh xem lại diễn biến trong video. Đồng thời, nhà trường cùng công an phường đối chiếu với bản tường trình của hai gia đình với video. Qua đó nhận thấy, có một bản tường trình khớp với những gì vị lãnh đạo này đã chia sẻ cũng như trong video camera.

"Bản tường trình còn lại được tường trình bởi vị phụ huynh đã livestream, nội dung hoàn toàn không khớp với video. Vì lý do đó, livestream của vị phụ huynh này không đúng nội dung, không nên xuất hiện trên mạng xã hội. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các học sinh. ISHCMC sẵn sàng cung cấp các đoạn camera có liên quan đến sự việc này cho Sở GD&ĐT TP.HCM cũng như cơ quan công an khi có yêu cầu" - lãnh đạo nhà trường thông tin.

Về việc xử lý đối với các học sinh trong vụ xô xát, lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ tạm đình chỉ học 4 em. Trong đó, 2 em (trực tiếp xô xát) sẽ bị đình chỉ 3 ngày, 1 em bị đình chỉ 2 ngày và 1 em bị đình chỉ 1 ngày. "Đối với phụ huynh, nhà trường cho biết đã liên hệ với họ trong chiều 27/5. Tuy nhiên, vị phụ huynh livestream trên mạng xã hội không nghe máy và bấm tắt máy 3 lần, nhà trường đã gửi email. Một phụ huynh khác thì từ chối cuộc hẹn gặp. Hai phụ huynh còn lại, một người đồng ý gặp trường vào thứ Hai tuần tới, và một người đồng ý gặp vào thứ Ba", lãnh đạo nhà trường cho biết.