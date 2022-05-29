Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương xác minh thông tin và xử lý vụ việc bạo lực học đường tại một trường quốc tế ở TP.HCM.

Theo VTC News, Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương xác minh thông tin và xử lý vụ việc bạo lực học đường tại Trường quốc tế American Academy (TP.HCM). Thông tin trên được đưa ra trong văn bản gửi UBND TP.HCM.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời, đúng quy định, đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Thông tin xử lý vụ việc gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 31/5.

Phụ huynh T.H.T. tố con bà cùng một số học sinh khác trường ISHCMC-AA bị nữ sinh cùng trường đánh. Ảnh: Zing News

Trước đó, theo Zing News, trước đó, bà T.H.T., phụ huynh trường Quốc tế TP.HCM American Academy (ISHCMC-AA, phường An Phú, TP Thủ Đức), tố con bà cùng một số bạn học bị nữ sinh cùng trường đánh.

Theo phụ huynh này, bà đến trường nhưng không được giải quyết. Do có người nhắn tin, gọi điện đe dọa, nữ phụ huynh cho con tạm dừng đến trường.

Sau đó, trao đổi với Zing, ông Nathan Swenson, Hiệu trưởng trường ISHCMC-AA, xác nhận có vụ việc học sinh đánh nhau. Ông đã can ngăn, cho học sinh vào phòng y tế kiểm tra. Y tá xác định học sinh có vết cào, cấu, không có vấn đề sức khỏe.

Đại diện trường nói thêm trường đang xử lý theo quy định nhưng mới gặp học sinh để trao đổi, phụ huynh đến khiến mọi việc gián đoạn. Ông thông tin ngày 27/5, trường đã tìm hiểu xong vụ việc, sẽ xử lý công bằng và làm việc với phụ huynh.

Tuy nhiên, bà T.H.T. phủ nhận việc con bà được kiểm tra y tế sau vụ xô xát. Nữ phụ huynh nói thêm chưa nhận được điện thoại từ trường và sẽ cho con chuyển trường.

Liên quan phản ánh của phụ huynh, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết quan điểm của sở là nhà trường cần có trách nhiệm giải quyết, bao gồm việc gặp phụ huynh, đảm bảo an toàn cho học sinh, làm công tác tư tưởng để các em ổn định, tránh ảnh hưởng đến việc học.

Ông Trọng thông tin thêm sở sẽ làm việc với phòng giáo dục để nắm sự việc nhằm có chỉ đạo, đồng thời phối hợp Công an địa phương (nếu có liên quan) để đảm bảo an toàn, tâm lý cho học sinh.

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