Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn vụ bạo lực học đường tại trường quốc tế ở TP.HCM

Xã hội 29/05/2022 12:57

Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương xác minh thông tin và xử lý vụ việc bạo lực học đường tại một trường quốc tế ở TP.HCM.

Theo VTC News, Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương xác minh thông tin và xử lý vụ việc bạo lực học đường tại Trường quốc tế American Academy (TP.HCM). Thông tin trên được đưa ra trong văn bản gửi UBND TP.HCM.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời, đúng quy định, đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Thông tin xử lý vụ việc gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 31/5.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn vụ bạo lực học đường tại trường quốc tế ở TP.HCM - Ảnh 1
Phụ huynh T.H.T. tố con bà cùng một số học sinh khác trường ISHCMC-AA bị nữ sinh cùng trường đánh. Ảnh: Zing News

Trước đó, theo Zing News, trước đó, bà T.H.T., phụ huynh trường Quốc tế TP.HCM American Academy (ISHCMC-AA, phường An Phú, TP Thủ Đức), tố con bà cùng một số bạn học bị nữ sinh cùng trường đánh.

Theo phụ huynh này, bà đến trường nhưng không được giải quyết. Do có người nhắn tin, gọi điện đe dọa, nữ phụ huynh cho con tạm dừng đến trường.

Sau đó, trao đổi với Zing, ông Nathan Swenson, Hiệu trưởng trường ISHCMC-AA, xác nhận có vụ việc học sinh đánh nhau. Ông đã can ngăn, cho học sinh vào phòng y tế kiểm tra. Y tá xác định học sinh có vết cào, cấu, không có vấn đề sức khỏe.

Đại diện trường nói thêm trường đang xử lý theo quy định nhưng mới gặp học sinh để trao đổi, phụ huynh đến khiến mọi việc gián đoạn. Ông thông tin ngày 27/5, trường đã tìm hiểu xong vụ việc, sẽ xử lý công bằng và làm việc với phụ huynh.

Tuy nhiên, bà T.H.T. phủ nhận việc con bà được kiểm tra y tế sau vụ xô xát. Nữ phụ huynh nói thêm chưa nhận được điện thoại từ trường và sẽ cho con chuyển trường.

Liên quan phản ánh của phụ huynh, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết quan điểm của sở là nhà trường cần có trách nhiệm giải quyết, bao gồm việc gặp phụ huynh, đảm bảo an toàn cho học sinh, làm công tác tư tưởng để các em ổn định, tránh ảnh hưởng đến việc học.

Ông Trọng thông tin thêm sở sẽ làm việc với phòng giáo dục để nắm sự việc nhằm có chỉ đạo, đồng thời phối hợp Công an địa phương (nếu có liên quan) để đảm bảo an toàn, tâm lý cho học sinh.

 

 

Hiệu trưởng trường quốc tế ở TP.HCM: "Những người đã chia sẻ hoặc tham gia phát tán những thông tin liên quan vụ ẩu đả, hãy dừng lại"

Hiệu trưởng trường quốc tế ở TP.HCM: "Những người đã chia sẻ hoặc tham gia phát tán những thông tin liên quan vụ ẩu đả, hãy dừng lại"

Ông Nathan Swenson, Hiệu trưởng trường Quốc tế TP.HCM khẳng định bảo vệ an toàn cho học sinh luôn luôn và sẽ là ưu tiên số một của nhà trường.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường trường quốc tế học sinh đánh nhau

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 13 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 20 giờ 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 22 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?