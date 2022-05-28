Vụ phụ huynh tố con bị bạn học đánh ở trường quốc tế tại TP.HCM: Nhà trường nhận 'siêu bão' đánh giá 1 sao chỉ trong vài giờ

Xã hội 28/05/2022 22:24

Vụ việc phụ huynh Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC-AA) 'tố' con gái bị bạn học đánh trong khuôn viên trường đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Những ngày qua, vụ bạo lực học đường xảy ra tại Trường Quốc tế TP.HCM gây nhiều xôn xao dư luận. Theo như đoạn livestream chia sẻ của phụ huynh T.H.T. cho biết, con gái của mình bị bạn học đánh sau khi tham gia dã ngoại tại Hồ Tràm.

Được biết, trong lúc ăn, con bà giữ ghế để bạn đi lấy đồ ăn. Một học sinh lớp 8 muốn lấy ghế đó. Con trả lời ghế có người ngồi rồi. Em kia nói nặng lời nhưng con bà T.H.T. không phản ứng. Con tưởng sự việc dừng lại.

Nhưng ngày 26/5, con bà bị một học sinh cùng trường đánh, đấm vào ngực trong khuôn viên trường và khi giáo viên nhìn thấy nhưng không can ngăn. Bà T.H.T cho biết thêm rằng cháu kia còn muốn lôi con của mình ra ngoài để đánh tiếp. Tuy nhiên, một số học sinh khác bất bình, muốn bảo vệ con bà nên cũng bị nữ sinh kia đánh. Cả 4 em hiện được cho là bị sang chấn tâm lý, khóc nhiều, hoảng loạn, tức ngực, người nhiều vết xước, bầm tím.

Khi nắm được thông tin vụ việc, chị T. có đến trường làm rõ nhưng chị cho biết phía nhà trường phủi bỏ trách nhiệm và bắt các bên gia đình phải tự giải quyết. Cụ thể, chị bức xúc chia sẻ: "Khi tới trường, chúng tôi đầu tiên muốn nhận được ý kiến của nhà trường, nhưng nhà trường phủi bỏ trách nhiệm, đổ lỗi và nói cho các bên gia đình số điện thoại tự gọi nhau giải quyết. Tôi đã bức xúc tột cùng. Không thể giữ bình tĩnh được lúc này nữa rồi".

Vụ phụ huynh tố con bị bạn học đánh ở trường quốc tế tại TP.HCM: Nhà trường nhận 'siêu bão' đánh giá 1 sao chỉ trong vài giờ - Ảnh 1
Vụ phụ huynh tố con bị bạn học đánh ở trường quốc tế tại TP.HCM: Nhà trường nhận 'siêu bão' đánh giá 1 sao chỉ trong vài giờ - Ảnh 2
Theo vị phụ huynh chia sẻ, các em học sinh bị đánh hiện có tinh thần hoảng loạn, sang chấn tâm lý, khóc nhiều - Ảnh: Infonet/ Vietnamnet

Trước cách giải quyết được cho là không thoả đáng của nhà trường, theo thông tin của Infonet/Vietnamnet, ngày 28/5, cư dân mạng đã tràn vào tìm kiếm, đánh giá trường quốc tế này trên nền tảng Google. Tính đến 11h trưa cùng ngày, ngôi trường này đã nhận tổng cộng hơn 8.800 lượt đánh giá.

Theo ghi nhận, trong tổng số hơn 8.800 đánh giá, chỉ có khoảng gần 60 lượt đánh giá 5 sao từ nhiều năm về trước. Số còn lại đa phần là đánh giá 1 sao của cư dân mạng đang tràn vào. Hiện, cư dân mạng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và đang tràn vào đánh giá 1 sao nhiều hơn theo từng phút. 

Vụ phụ huynh tố con bị bạn học đánh ở trường quốc tế tại TP.HCM: Nhà trường nhận 'siêu bão' đánh giá 1 sao chỉ trong vài giờ - Ảnh 3
Vụ phụ huynh tố con bị bạn học đánh ở trường quốc tế tại TP.HCM: Nhà trường nhận 'siêu bão' đánh giá 1 sao chỉ trong vài giờ - Ảnh 4
Cư dân mạng đang tràn vào đánh giá 1 sao trên nền tảng Google cho ngôi trường này - Ảnh: Chụp màn hình

 

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Zingnews, ông Nathan Swenson - Hiệu trưởng trường Quốc tế tại TP.HCM xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều 26/5, sau giờ học, bên ngoài trường. Ông Nathan Swenson thông tin thêm, lúc ông gặp học sinh, một số em có vết bị cào, cấu. Vì vậy, ông cho các em đến phòng y tế trường để kiểm tra. Y tá xác định học sinh bị xước, không có vấn đề nghiêm trọng nên cho các em về.

Sau vụ đánh nhau giữa học sinh, ông Swenson cho hay, trường đã gửi email đến các phụ huynh có con theo học tại đây để thông báo sự việc. Về việc chưa liên hệ với gia đình học sinh bị đánh, vị này giải thích do sự việc mới xảy ra chiều 26/5, từ đó đến nay, họ bận nhiều việc, trong đó có buổi chia tay học sinh lớp 12 nên chưa làm việc với phụ huynh.

Trong ngày 27/5, trường có kế hoạch liên hệ với các gia đình để hỏi thăm tình hình sức khỏe học sinh, thông báo việc đã hoàn thành quá trình xác minh và đặt lịch hẹn với họ.

Ông Nathan Swenson khẳng định lại trường sẽ xử lý công bằng, nhất quán, phản hồi lại phụ huynh và luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ gia đình học sinh.

Hiện vụ việc vẫn đang là đề tài bán tán sôi nổi trên mạng xã hội. 

Phụ huynh tố con bị bạn học đánh ở trường quốc tế nổi tiếng TP.HCM: "Trước khi đánh con tôi, bé kia nhiều lần gây sự"

Phụ huynh tố con bị bạn học đánh ở trường quốc tế nổi tiếng TP.HCM: "Trước khi đánh con tôi, bé kia nhiều lần gây sự"

Được biết, trước khi dẫn đến vụ việc này, con chị T. cũng đã kể qua với mẹ về nhiều lần bị bạn cùng trường gây sự.

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