Sáng nay (28/5), theo thông tin từ UBND thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 vợ chồng tử vong.

Thông tin từ Báo Lao Động cho biết, vào khoảng 7h sáng ngày 27/5, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Q (SN 1968) và chị Nguyễn Thị H (SN 1973) trú tại thôn 4 thị trấn Hoàn Lão, làm nghề chài lưới và thường đi đánh bắt cá tại khu vực cầu Thanh Ba - giáp ranh giữa 2 xã Thanh Trạch và Bắc Trạch.

Đến chiều cùng ngày, người thân không thấy anh Q và chị H trở về, nghi có điềm chẳng lành, gia đình đã đi tìm kiếm và báo cáo với chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền 3 xã Thanh Trạch, Bắc Trạch và thị trấn Hoàn Lão cùng cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cảnh Gianh… đã phối hợp tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến khoảng 1h sáng ngày 28/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị H, khoảng vài tiếng sau đó, thi thể anh Nguyễn Văn Q cũng đã được tìm thấy.

Thi thể cặp vợ chồng xấu số đã được cơ quan chức năng tìm thấy. Ảnh: VietNamNet

Theo VietNamNet đưa tin, vợ chồng ông Q. và bà H. bị tàn tật do chất độc màu da cam, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả nhà đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa.

Gia đình ông Quốc có 6 người con, trong đó có 3 cháu nhỏ đang đi học, gồm Nguyễn Kim Oanh (lớp 7A), Nguyễn Mỹ Linh (lớp 9B) Trường THCS số 1 Hoàn Lão và Nguyễn Văn Đạt (lớp 5A, trường Tiểu học số 3 Hoàn Lão).

Cả gia đình đang sống trong căn nhà tình nghĩa. Ảnh: VietNamNet

Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được chính quyền bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

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