Mới đây, trên trang cá nhân, người mẹ vẫn chưa nguôi nỗi đau xót khi mất con, đã có đôi dòng chia sẻ vô cùng xúc động. Chị cho biết vẫn nhớ như in ngày định mệnh đó...

Liên quan đến vụ bé trai H.Y (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) tử vong tại khu vực hồ Bơi Centara Mirage Resort (TP. Phan Thiết), theo VTC đưa tin, tối 18/5, chị Huỳnh Thị Anh Thư (mẹ của bé H.Y) đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo như chia sẻ của chị Thư, được biết chỉ còn vài ngày nữa là được 49 ngày kể từ khi H.Y đột ngột qua đời. Đây là nỗi đau có lẽ ám ảnh chị suốt cuộc đời. Cụ thể, chị Thư viết: "Nỗi đau này chắc những ai đang làm cha làm mẹ đều có thể hiểu được. Tôi cả đời cũng không thể nào quên được giây phút chứng kiến con tôi được vác trên vai chạy tới chạy lui, tay chân buông thõng, thức ăn con mới vừa ăn sáng vui vẻ với các bạn đã trào hết ra mũi miệng, lưng thì bị in dấu bầm tím đỏ như 1 bàn cờ".

Người mẹ chia sẻ dòng trạng thái đầy xót xa - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, theo thông tin báo Tuổi trẻ, sáng 9/5, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Viện khoa học hình sự Bộ Công an đến khu vực hồ bơi Centara Mirage Resort ở phường Mũi Né, TP. Phan Thiết để thực hiện việc giám định hiện trường vụ cháu H.Y chết đuối. Theo trình bày của chị Thư, vào ngày 5/4 cả nhà đến nghỉ dưỡng tại resort trên. Khoảng 10h cùng ngày, cháu H.Y cùng 3 trẻ em tắm trong hồ bơi resort, khu vực dành cho trẻ em. Tắm được khoảng 35 phút, nhóm bạn phát hiện cháu H.Y bị đuối nuớc nằm duới khu vực hồ bơi.

Khi mọi người cứu lên khỏi hồ bơi, cháu H.Y đã bị ngạt nước và tim ngưng đập. Ngoài ra, phần lưng và cánh tay của cháu còn có nhiều vết bầm tím. Gia đình đã đưa cháu về lo hậu sự và thông báo đến Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Bình Thuận đã đề nghị trưng cầu giám định hiện trường đến Viện khoa học hình sự Bộ Công an nhằm làm rõ. Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã trưng cầu giám định tử thi nạn nhân. Liên quan đến vụ việc, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM đã gửi công hàm đến Sở Ngoại vụ TP.HCM, Công an và UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị có những biện pháp phù hợp làm rõ theo nguyện vọng của gia đình. Khi vực tìm thấy bé H.Y đuối nước - Ảnh: Tiền Phong Theo thông tin của Tiền Phong, trên giấy báo tử của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận ghi nguyên nhân do “đuối nước”. Thế nhưng gia đình cháu H.Y cho rằng, nguyên nhân làm cho cháu ngạt thở là vì cháu bị hút chặt vào thành hồ nơi có gắn tấm kim loại. Những dấu vết để lại trên lưng và cánh tay của cháu cho thấy lực hút là rất mạnh. Những người đến giúp gỡ cháu ra khỏi tấm kim loại cho hay, với lực hút ấy thì một người trưởng thành còn không thể vùng vẫy để thoát ra. “Con trai tôi bơi lặn khá sành sỏi từ lúc mới sáu tuổi. Độ sâu của hồ nơi cháu bị nạn chỉ khoảng 1m trong khi cháu cao 1,4m. Đáng nói là khu vực mà con tôi và các cháu nhỏ chơi đùa không hề có biển cảnh báo nguy hiểm hoặc biển cấm tiếp cận” - bà Thư nói.

Trắng đêm tìm kiếm bé trai đuối nước khi ra biển chơi cùng nhóm bạn ở Nam Định Vào lúc hơn 1h sáng 18/5, lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã tìm thấy nam học sinh đuối nước trước đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-49-ngay-be-trai-nguoi-nhat-chet-duoi-o-ho-boi-resort-mui-ne-nguoi-me-dau-xot-chia-se-toi-ca-doi-chang-the-quen-duoc-469732.html