Vụ 2 học sinh lớp 9 chết đuối khi đi câu cá tại Suối Giai: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân

Xã hội 14/05/2022 15:58

Liên quan đến vụ 2 học sinh lớp 9 bị đuối nước khi đi câu cá, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 em tại kênh Suối Giai.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 14-5, lực lượng chức năng xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước cho hay đã tìm được thi thể em Nguyễn Văn Sự (15 tuổi, ngụ xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, Bình Dương) bị chết đuối dưới kênh Suối Giai.

Trước đó, chiều 13-5, Sự cùng Tô Trọng Nghĩa (cùng học khối 9 của một trường cấp 2 tại xã Phước Sang) và 1 nam sinh khác rủ nhau đi câu cá tại kênh Suối Giai, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và Bình Phước (địa phận ấp 5, xã Tân Lập).

Vụ 2 học sinh lớp 9 chết đuối khi đi câu cá tại Suối Giai: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Dẫn theo nguồn tin từ Người Lao Động, đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, trong lúc đang thả câu, nam sinh đi cùng phát hiện Nghĩa và Sự bất ngờ rơi xuống kênh nước sâu hơn 4m nên hoảng hốt chạy đi kêu cứu.

Chính quyền xã Tân Lập cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể Nghĩa sau hơn 2 giờ. Đến sáng nay, 14-5, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể em Nguyễn Văn Sự. Nhiều giờ sau, thi thể Sự mới được tìm thấy bàn giao cho gia đình.

Chỉ trong vòng nửa tháng qua, tại Bình Phước xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 6 học sinh tử vong. 

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