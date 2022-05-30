TP.HCM: Nam thanh niên rơi từ tầng 22 chung cư sau khi xảy ra cự cãi với bạn gái

Xã hội 30/05/2022 09:10

Sau khi cãi nhau với bạn gái, nam thanh niên bất ngờ rơi từ tầng 22 chung cư xuống, tử vong tại chỗ.

Theo Zingnews đưa tin, tối 29/5, Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên rơi từ tầng 22 của một chung cư trên địa bàn xuống đất tử vong. Theo đó, khoảng 19h cùng ngày, người dân đang sinh hoạt dưới khuôn viên chung cư Sun Avenue trên đường D2, phường An Phú, TP. Thủ Đức thì nghe một tiếng động mạnh ở khu mái hiên của toà S1.

Khi nhìn lên kiểm tra thì người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên mái hiên bằng kính. Một lúc sau, một cô gái chạy xuống trình báo nạn nhân là bạn trai của mình, rơi từ tầng 22 xuống. Khi các bảo vệ trèo lên kiểm tra, nạn nhân đã chết.

TP.HCM: Nam thanh niên rơi từ tầng 22 chung cư sau khi xảy ra cự cãi với bạn gái - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc thanh niên ngã từ tầng 22 chung cư và tử vong tại chỗ - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin của Infonet/ Vietnamnet, nhận được tin báo, Công an phường An Phú và công an TP. Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC cũng có mặt dùng xe thang hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân xuống đất.

Bước đầu xác định nạn nhân là anh N.K.Q. (27 tuổi, quê Cà Mau), trước khi xảy ra vụ việc, anh Q. có xảy ra cãi nhau với người yêu.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

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