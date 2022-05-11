Thương tâm: Một người phụ nữ ở Quy Nhơn rơi từ tầng 15 chung cư xuống đất tử vong

Xã hội 11/05/2022 08:51

Vào chiều ngày 10/5, một lãnh đạo Công an phường Quang Trung (TP Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận vụ việc một người phụ nữ rơi lầu tử vong tại chung cư trên địa bàn.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 10/5, một lãnh đạo Công an phường Quang Trung (TP Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận vụ việc một người phụ nữ rơi lầu tử vong tại chung cư trên địa bàn.

Vị lãnh đạo này: "Hiện các đơn vị chức năng vẫn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của nạn nhân tại nhà xác để điều tra, làm rõ". 

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Hiện trường sự việc thương tâm - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo Sài Gòn Giải phóng online đưa tin, một số nhân chứng cho biết rằng vào khoảng 13h chiều cùng ngày 10/5, một số cư dân trong khu chung cư Xuân Thủy nghe thấy có vật rơi từ tầng 15 tòa nhà xuống đất. Khi chạy đến thì phát hiện thi thể người phụ nữ (chưa rõ danh tính) tử vong dưới sân tòa nhà.

Cũng theo một số nhân chứng sinh sống ở chung cư này, người phụ nữ này khoảng 46 tuổi, gia đình đang sinh sống ở tầng 5 cùng tòa nhà. Việc người phụ nữ này rơi từ tầng 15 của tòa chung cư đang được làm rõ.

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Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng online

Vào chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, địa phương đã nhận được thông tin về vụ việc trên và cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nên chưa có thông tin chính thức.

Bà Yến thông tin thêm: "Hiện, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nên chưa có thông tin chính thức".

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