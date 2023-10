Đang làm việc ở tầng 3 của công trình nhà ở Bình Dương cách mặt đất khoảng 10m, nữ công nhân bất ngờ bị rơi xuống dưới đất tử vong.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, trước đó tối 10/5, bà Lê Thị Huệ (39 tuổi, quê Thanh Hóa) đang làm việc trên tầng 3 của công trình nhà ở bên đường N5, phường Bình An, TP.Dĩ An thì bất ngờ bị rơi xuống đất.

Phát hiện vụ việc, chồng chị Huệ và một số người khác lập tức đưa chị đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị Huệ đã tử vong ngày sau đó.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Cách đây chưa đầy 1 tháng cũng tại TP. Dĩ An xảy ra vụ điện giật chết 2 người tại một công trình xây dựng nhà ở. Ngành chức năng địa phương ra thông báo cảnh báo tình trạng mất an toàn tại các công trình xây dựng nhà ở tuy nhiên, vẫn xảy trường hợp đáng tiếc như trên.

Dẫn theo nguồn tin từ VietNamNet, công trình xây dựng này mới được thi công khoảng 1 tháng, các công nhân đang bắt đầu xây tầng thứ 4 thì xảy ra sự việc.

Hiện Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng ngày 11/5 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một nữ công nhân tử vong.

