Thất kinh trước nghi án người đàn ông ở TP.HCM có tiền sử tâm thần ra tay sát hại mẹ và dì ruột

Xã hội 11/05/2022 10:02

Nghi phạm là Trần Hồ Hiếu Thịnh (33 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) đã dùng dao tấn công mẹ và dì ruột khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo chia sẻ từ báo Phát luật TP.HCM, vào ngày 11/5, Công an quận 5, TP.HCM phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong. Qua điều tra ban đầu, vào khuya ngày 10/5, công an phường 4, quận 5 nhận được thông tin có vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà trên đường Trần Phú nên tới hiện trường.

Tại ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên Trần Hồ Hiếu Thịnh (33 tuổi, ngụ phường 4) đứng ở cửa, biểu hiện bất thường. Bên trong, công an phát hiện hai nạn nhân là bà H.T.H và bà H.T.N (khoảng 70 tuổi, là mẹ và dì ruột của Thịnh) tử vong, trên người có vết thương và mất rất nhiều máu.

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Lực lượng phong tỏa ngay trong đêm xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh niên

Sau khi khám nghiệm hiện trường ban đầu, theo báo Thanh niên đưa tin, hiện trường có biểu hiện giằng co. Một số người dân cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc có nghe thấy tiếng la hét. Thịnh không mặc áo, tay chân có vết xước, chảy máu.

Ngay sau đó, công an quận 5 nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, đưa Thịnh về trụ sở làm rõ. Đại diện viện kiểm sát cũng có mặt, ghi nhận hiện trường. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, nam thanh niên bất hợp tác, biểu hiện tâm lý bất ổn.

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Nơi xảy ra vụ án mạng là ngôi nhà một trệt, một lầu nằm ở mặt tiền đường Trần Phú - Ảnh: Bào Pháp luật TP.HCM

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng cho biết, nghi phạm Trần Hồ Hiếu Thịnh có giấy chứng nhận bệnh tâm thần, hiện sống cùng mẹ và dì ruột trong căn nhà số 128B trên đường Trần Phú. 

Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm, điều tra và làm rõ.

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