Hải được xác định là nghi can giết ba người trong gia đình ở phường Hòa Hiệp Trung, thị trấn Đông Hòa, gồm vợ cũ của Hải, chị N.T.D (28 tuổi) và vợ chồng ông bà N.C (60 tuổi, bố mẹ chị D.).

Theo chia sẻ thông tin của Vietnamnet, vào tối ngày 29/5, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên, cho biết nhiều lực lượng của Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt Đoàn Minh Hải (trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị trấn Đông Hòa, Phú Yên) khi đối tượng đang di chuyển trên đường tại quận 12, TP.HCM.

Quá trình này, Hải làm nghề thợ hồ ở địa phương. Khoảng 1 năm, vợ Hải sinh được cháu V. (SN 2019). Quá trình sinh sống với vợ, Hải khai không hề mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, Hải lại nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ vợ là ông N.C., bà L.T.L. và anh N.H.

Liên quan đến vụ 3 người một nhà bị sát hại ở Phú Yên , vào tối cùng ngày, dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, nghi phạm Đoàn Minh Hải đã có khai báo chi tiết về nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng. Tại trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an, nghi phạm Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hải khai năm 2018 quen biết và kết hôn với chị N.T.D. Sau khi lấy nhau, Hải và vợ sinh sống ở gần cha mẹ vợ khoảng 400m ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.

Sau khi vợ sinh được vài tháng thì Hải và chị D. ly hôn. Chị D. mang con về nhà cha mẹ vợ sinh sống. Nhiều lần Hải tìm sang con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp con. Chính vì thế Hải bức xúc nảy sinh ý định giết cha mẹ vợ và em trai.

Trưa ngày 28/5, Hải mang theo búa, dao đi từ nhà tới nhà cha vợ với mục đích nếu gặp cha mẹ vợ và em trai của vợ thì sẽ ra tay. Lúc này, trong căn nhà chỉ có vợ chồng ông C. – bà L. cùng chị D. và cháu V.. Hải tới ngồi trước cửa nhà và vợ chồng ông C. – bà L. cũng không hỏi han gì Hải.

Lúc này, Hải tay cầm búa chạy thẳng vào nhà đánh vào đầu ông C. khiến ông này gục tại chỗ. Bà L. cùng chị D. chạy lên hô hoán thì Hải dùng búa đánh vào đầu cả 2. Gây án xong, Hải lấy dao đâm nhiều nhát vào vợ chồng ông C. – bà L. và chị D. dẫn tới tử vong.

Hải ôm con gái là cháu V. đi về nhà của mình. Sau đó, Hải tiếp tục quay trở lại căn nhà vợ để nhìn mặt vợ lần cuối. Hải định đi tìm anh H. để ra tay nhưng nghe tin người này đang đi làm ở xa. Đến 3 giờ 30 cùng ngày, Hải chạy xe máy từ tỉnh Phú Yên vào TPHCM. Đến 1 giờ ngày 29/5, Hải tới TPHCM dừng ở quán ăn sáng, uống cà phê. Sau vài giờ, Hải tự chạy xe máy tới nhà bạn ở đường Liên Khu 4-5, quận Bình Tân.

Hiện trường ba người trong một gia đình bị sát hại thương tâm - Ảnh: Vietnamnet

Về phía gia đình ông C., căn nhà vợ chồng ông C. đang ở là nhà tình thương do các đoàn thể xây dựng tặng. Ông làm nghề bán vé số, nhưng mắc bệnh hiểm nghèo nên ở nhà, còn vợ đi nhặt ve chai kiếm sống. Cuộc sống của họ rất khó khăn. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền cùng người dân địa phương đã tìm cách lo hậu sự cho gia đình ông Cu.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc này.