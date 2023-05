Theo chia sẻ thông tin của Vietnamnet, vào tối ngày 29/5, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên, cho biết nhiều lực lượng của Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt Đoàn Minh Hải (trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị trấn Đông Hòa, Phú Yên) khi đối tượng đang di chuyển trên đường tại quận 12, TP.HCM.

Hải được xác định là nghi can giết ba người trong gia đình ở phường Hòa Hiệp Trung, thị trấn Đông Hòa, gồm vợ cũ của Hải, chị N.T.D (28 tuổi) và vợ chồng ông bà N.C (60 tuổi, bố mẹ chị D.).