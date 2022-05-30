Đại tá Tuấn cho biết thêm, nghi phạm Hải đang được di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra và là nghi phạm duy nhất trong vụ việc. Theo Đại tá Tuấn, Hải đã sát hại vợ cũ là chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, vợ cũ của Hải), ông Nguyễn Cu (60 tuổi, cha chị Dương) và bà Lê Thị Liền (58 tuổi, vợ ông Cu).

Trao đổi với Báo CAND, Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau gần 12 giờ vừa tập trung khám nghiệm hiện trường và tử thi 3 nạn nhân trong gia đình tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Yên, vừa huy động nhiều mũi trinh sát hình sự, điều tra viên triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy nóng, đến chiếu tối 29/5, hung thủ gây án đã bị bắt giữ khi đã lẩn trốn cách xa hiện trường hơn 500km.

Thông tin về vụ việc, báo VietNamNet đưa tin, sáng 29/5, thi thể vợ chồng ông Nguyễn Cu cùng con gái nằm trên vũng máu được người dân phát hiện khi phá cửa căn nhà cấp bốn tại thị xã Đông Hòa.

Trong khi, căn nhà vợ chồng ông Cu đang ở là nhà tình thương do các đoàn thể xây dựng tặng. Ông làm nghề bán vé số, nhưng mắc bệnh hiểm nghèo nên ở nhà, còn vợ đi nhặt ve chai kiếm sống. Cuộc sống của họ rất khó khăn.

Thời điểm phát hiện sự việc, cháu bé tên V. (3 tuổi, con chị Dương) mất tích, tuy nhiên sau đó cháu bé được tìm thấy đang ở nhà ông bà nội.

Người dân địa phương bàng hoàng khi nghe tin 3 người trong gia đình ông Nguyễn Cu bị sát hại. Ảnh: CAND

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi kết hợp một số chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Đông Hòa đã xác định nghi can gây án là Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung). Hung thủ từng là chồng của chị Nguyễn Thị Dương – một trong 3 nạn nhân đã tử vong. Trong thời gian chung sống với nhau họ đã có một đứa con gái là V (SN 2019).

Từ thời điểm người dân phát hiện vụ án mạng, Đoàn Minh Hải biến mất khỏi địa phương rất bất thường, nên trưa 29/5, Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa đã ra quyết định truy tìm đối tượng này với đặc điểm nhận dạng sẹo chấm ở đuôi lông mày trái.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền cùng người dân địa phương đã tìm cách lo hậu sự cho gia đình ông Cu.