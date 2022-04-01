Do mất điện, gia đình chị Trần Thị Mai nổ máy phát điện để sục khí hồ nuôi cá rồi đi ngủ, sáng sớm hôm sau, người thân phát hiện 3 người trong nhà nằm bất động.

Theo Vietnamplus đưa tin, ngày 1/4, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ ba người trong một gia đình thương vong nghi do ngạt khí khi sử dụng phát máy điện.

Cụ thể, đêm 31/3, trên địa bàn mất điện, chị Trần Thị Mai (sinh năm 1976, ở thôn Mỹ Long, xã An Dân, huyện Tuy An) nhờ em rể là anh Hồ Ngọc Hòa nổ máy phát điện để sục khí hồ nuôi cá chình. Trong quá trình máy phát điện hoạt động, trong nhà có 3 người gồm chị Mai, bà Phạm Thị Hồng (sinh năm 1950, mẹ của chị Mai) và Trần Đặng Đức Huy (sinh năm 2009, con trai chị Mai) nằm ngủ trong nhà.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân nhỏ tuổi - Ảnh: VOV

Đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 1/4, anh Hòa đến nhà chị Mai để tắt máy phát điện thì tá hoả phát hiện ba người trong nhà đã nằm bất động. Sau đó, cả ba người được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Trần Đặng Đức Huy đã tử vong, bà Hồng và chị Mai vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo thông tin của VOV, sáng 1/4, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên và huyện Tuy An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và huy động lực lượng hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân.

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