Sau khi bị bắt giữ với cáo buộc gây ra vụ cháy khiến một người chết, Trần Thị Thanh Hải được di lý về trụ sở công an nhưng liên tục có biểu hiện mệt lả, ngất xỉu và phải có người đỡ mới có thể di chuyển vào phòng lấy cung.

Dẫn tin từ Người Lao Động, khoảng 19 giờ tối 31/3, tại một nhà trọ 7 tầng cho thuê trong ngõ 60, đường Phú Đô đã xảy ra 1 vụ cháy lớn. Đám cháy bắt nguồn từ khu vực để xe tầng 1, phát sinh rất nhiều khói và khí độc. Lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu được nhiều người ra khỏi đám cháy. Ngày 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang tạm giữ Trần Thị Thanh Hải (SN 1993 trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để điều tra về nguyên nhân vụ cháy. Khoảng hơn 11h Trần Thị Thanh Hải được Công an quận Nam Từ Liêm di lý từ bệnh viện về trụ sở để phục vụ điều tra.

Khi về đến trụ sở Công an, Hải tiếp tục ngất xỉu, sức khoẻ yếu. (Ảnh: Vietnam Net) Thông tin trên Vietnam Net, trước đó, sau khi bắt giữ Hải, công an đưa về trụ sở và làm việc đến 4h sáng ngày 1/4 thì Hải cho rằng sức khỏe không được tốt nên đã đưa đi bệnh viện kiểm tra, truyền nước. Qua kiểm tra, Hải sức khỏe bình thường, mọi chức năng ổn định và đặc biệt không có thai như Hải khai trước đó. Bên trong trụ sở, nữ nghi phạm tỏ ra mệt mỏi, nhắm mắt dựa vào ghế. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc)

Sau khi sức khoẻ có tiến triển, Trần Thị Thanh Hải được di lý về trụ sở công an quận, tuy nhiên, người này liên tục mệt lả, phải cần 2 cán bộ đỡ mới có thể di chuyển vào phòng lấy cung. Tại cơ quan công an, Hải liên tục mệt lả, ngất xỉu khiến công an phải tạm dừng làm việc. Liên quan đến nguyên nhân dẫn đến hành động của đối tượng, thông tin trên Zing, cơ quan công an cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trần Thị Thanh Hải do mâu thuẫn với bạn trai, cô đã phóng hỏa đốt xe máy của người thân gia đình bạn trai. Camera ghi lại khoảnh khắc nữ nghi phạm phóng hỏa (Ảnh: cắt từ clip) Hậu quả vụ cháy khiến chị Nguyễn Thị Mai A. (25 tuổi, quê tại Ba Vì, Hà Nội) tử vong; anh Nguyễn Mạnh D. (30 tuổi), Bùi Vân A. (29 tuổi), Nghiêm Thị Thùy D. (23 tuổi), bé Trần Bùi Phương T. (4 tuổi) và em gái Trần Bùi Phương N. (2 tuổi) bị thương. Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý Hải theo quy định pháp luật.

Nạn nhân tử vong trong vụ phóng hỏa nhà trọ vì mâu thuẫn tình cảm: Đang có thai, chuẩn bị làm đám cưới Nạn nhân tử vong trong vụ phóng hoả đốt nhà trọ là cô gái 25 tuổi, (huyện Ba Vì, Hà Nội), đang mang thai tháng thứ 2 và chuẩn bị làm đám cưới. Sự ra đi đột ngột của chị khiến gia đình, người thân gần như suy sụp.

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