Ngày 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang tạm giữ Trần Thị Thanh Hải (SN 1993 trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để điều tra về nguyên nhân vụ cháy. Khoảng hơn 11h Trần Thị Thanh Hải được Công an quận Nam Từ Liêm di lý từ bệnh viện về trụ sở để phục vụ điều tra.

Thông tin trên Vietnam Net, trước đó, sau khi bắt giữ Hải, công an đưa về trụ sở và làm việc đến 4h sáng ngày 1/4 thì Hải cho rằng sức khỏe không được tốt nên đã đưa đi bệnh viện kiểm tra, truyền nước. Qua kiểm tra, Hải sức khỏe bình thường, mọi chức năng ổn định và đặc biệt không có thai như Hải khai trước đó.

Sau khi sức khoẻ có tiến triển, Trần Thị Thanh Hải được di lý về trụ sở công an quận, tuy nhiên, người này liên tục mệt lả, phải cần 2 cán bộ đỡ mới có thể di chuyển vào phòng lấy cung. Tại cơ quan công an, Hải liên tục mệt lả, ngất xỉu khiến công an phải tạm dừng làm việc.

Liên quan đến nguyên nhân dẫn đến hành động của đối tượng, thông tin trên Zing, cơ quan công an cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trần Thị Thanh Hải do mâu thuẫn với bạn trai, cô đã phóng hỏa đốt xe máy của người thân gia đình bạn trai.

Camera ghi lại khoảnh khắc nữ nghi phạm phóng hỏa (Ảnh: cắt từ clip)

Hậu quả vụ cháy khiến chị Nguyễn Thị Mai A. (25 tuổi, quê tại Ba Vì, Hà Nội) tử vong; anh Nguyễn Mạnh D. (30 tuổi), Bùi Vân A. (29 tuổi), Nghiêm Thị Thùy D. (23 tuổi), bé Trần Bùi Phương T. (4 tuổi) và em gái Trần Bùi Phương N. (2 tuổi) bị thương.

Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý Hải theo quy định pháp luật.