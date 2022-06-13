Vụ thiếu nữ 16 tuổi mất tích ở TP.HCM: Được hứa trả lương hơn 10 triệu đồng, công việc nhẹ nhàng trong phòng máy lạnh

Xã hội 13/06/2022 20:57

Người cha khắc khổ đang ngày đêm mong ngóng con trở về thắt lòng cho biết, người phụ nữ quen qua mạng xã hội dụ dỗ Ngọc làm việc văn phòng với mức lương hơn mười triệu đồng một tháng.

Sau nhiều ngày đăng tin tìm kiếm con gái, ngày 13/6, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, quê Phú Yên) cũng đã nhận được hồi âm từ con. Ông Hương cho biết, con gái Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi) đã liên lạc với gia đình vào khoảng 1h cùng ngày. Ông Hương cho biết Ngọc đã gọi điện video qua Facebook với chị ruột là Nguyễn Thị Vân.

"Ngọc cho chị gái thấy mặt, chị gái nó quay lại màn hình đưa cho tôi xem và xác nhận đúng là Ngọc rồi, nhưng hỏi đang ở đâu thì Ngọc mập mờ. Nói chuyện được một lúc thì cháu tắt máy, chúng tôi gọi lại chưa được. Hiện giờ tôi vẫn chưa xác định được con gái đang ở đâu", ông Hương nói với Tuổi Trẻ.

Vụ thiếu nữ 16 tuổi mất tích ở TP.HCM: Được hứa trả lương hơn 10 triệu đồng, công việc nhẹ nhàng trong phòng máy lạnh - Ảnh 1
Trong những ngày qua, người cha khắc khổ không ngại mưa nắng đi tìm con gái. Ảnh: PLO

 

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, cha Ngọc) cho biết dù đã liên lạc được với con gái rạng sáng cùng ngày, gia đình vẫn đang rất lo lắng vì không biết Ngọc đang ở đâu.

Chiều 13/6, đại diện Công an quận Bình Thạnh cho biết vẫn đang triển khai lực lượng tìm kiếm cô gái tên Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, quê Phú Yên) bị mất tích khi đến TP.HCM làm việc .

Trong cuộc gọi video với chị gái, Ngọc nói chuyện không tự nhiên, như có ai đó giám sát. “Con gái yêu cầu gia đình tháo các thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội và nói đi làm một thời gian rồi sẽ về quê”, ông Hương nói.

Cũng theo người cha, hôm nay gia đình nhiều lần liên lạc lại với Ngọc nhưng không được. Trước khi bắt xe khách đến TP.HCM, Ngọc quen với một người phụ nữ lạ qua mạng xã hội.

Người này gửi quần áo, tiền về cho Ngọc để tạo niềm tin. Sau đó, người này dụ dỗ Ngọc làm việc trong phòng máy lạnh, có người hướng dẫn. Mức lương hơn mười triệu đồng một tháng.

Khi Ngọc đặt vấn đề đi TP.HCM, gia đình không cho. Tuy nhiên, Ngọc đòi đi và nói vào TP.HCM làm việc với bạn bè, hết 2 tháng hè sẽ về đi học.

“Gia đình tôi nghèo, nhưng không đến nỗi thiếu thốn, Ngọc được lo ăn học đầy đủ. Ngọc là con gái út, học giỏi và ngoan hiền. Trước khi đi TP.HCM, gia đình ngăn cản không cho con đi. Tuy nhiên, con gái nói đi làm với bạn bè, xuống bến xe có người đón”, ông Hương kể.

Zing cho biết thêm, cũng theo người cha, thấy con nhất quyết đòi đi và tạo niềm tin, gia đình mới miễn cưỡng đồng ý.

“Gia đình tôi đang rất tuyệt vọng, bây giờ trông đợi vào cơ quan chức năng. Tôi đã tìm kiếm nhiều nơi, nhưng chưa được và không biết đi đâu để tìm kiếm con”, ông Hương nghẹn ngào.

Vụ thiếu nữ 16 tuổi mất tích ở TP.HCM: Được hứa trả lương hơn 10 triệu đồng, công việc nhẹ nhàng trong phòng máy lạnh - Ảnh 2
Ngọc nghe theo lời mời gọi vào TP.HCM làm việc nhẹ lương cao rồi mất tích hơn 1 tuần. Ảnh: Gia đình cung cấp.

 

Trước đó, Công an phường 13, quận Bình Thạnh cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, cha của Nguyễn Thị Thu Ngọc) về việc gia đình bị mất liên lạc với con gái 7 ngày qua sau khi Ngọc vào TP.HCM.

Theo ông Hương, chiều 5/6, Ngọc đón xe khách của nhà xe Minh Cường từ thị xã Sông Cầu vào TP.HCM. Sáng 6/6, khi xe đến bãi tại số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh thì Ngọc xuống xe. Đến chiều cùng ngày, Ngọc gọi điện về gia đình và cho biết đã tìm được việc. Sau cuộc gọi trên thì Ngọc mất liên lạc cho đến nay.

Trước đó 2 tháng, Ngọc được một người lạ trên mạng rủ vào TP.HCM làm việc với mức lương cao, ăn ở miễn phí 

Sáng 7/6, gia đình đã đến công an địa phương để trình báo và đón xe khách vào TP.HCM. Sau đó, gia đình cũng đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo về sự việc.

Theo chia sẻ từ ông Hương, Ngọc đang học lớp 9, là con gái út trong gia đình có 4 người con, hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả. Mấy hôm nay ông Hương nhờ người cháu hàng xóm chở chạy lòng vòng TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương đi tìm kiếm con gái nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Gia đình mong cộng đồng ai thấy hoặc biết tung tích của em Ngọc xin hãy liên hệ cho gia đình thông qua số điện thoại 0335.516.227 gặp chị Vân, hoặc 0357.825.108 gặp ông Hương, gia đình xin cảm ơn. 

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Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM ra quyết định truy tìm cô gái Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đã mất tích một tuần qua.

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