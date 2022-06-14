Thông tin MỚI vụ thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi vào TP.HCM xin việc: Tiết lộ cuộc gọi đòi tiền chuộc

Xã hội 14/06/2022 14:43

Một người đàn ông gọi đến gia đình thiếu nữ bị mất tích đòi tiền chuộc nếu muốn nhận lại người, nhưng khi gọi lại thì không liên lạc được.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 14/6, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, quê ở xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), là cha của thiếu nữ mất tích - Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi) khi rời quê vào TP.HCM xin việc, cho biết từ tối qua đến trưa nay, người nhà của ông thường xuyên nhận điện thoại từ 1 số máy lạ đòi tiền chuộc nếu muốn nhận lại con gái của ông.

Ông Hương cho biết: "Tối qua, ban đầu người đó nói là bạn ở chung công ty với con gái tôi. Muốn nhận lại con thì phải giao tiền chuộc 70 triệu đồng. Khi gia đình tôi nói không có tiền thì sau đó người này gọi lại giảm xuống 20 triệu đồng. Thế nhưng khi gia đình tôi đồng ý thì người này lại đòi 30 triệu đồng. Đến sáng nay nhiều lần tôi gọi lại nhưng số máy này không liên lạc được".

Thông tin MỚI vụ thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi vào TP.HCM xin việc: Tiết lộ cuộc gọi đòi tiền chuộc - Ảnh 1
Ngọc gọi điện về cho người nhà sau nhiều ngày mất tích - Ảnh: Zing

Cũng theo ông Hương, tối ngày 13/6, con gái út bị mất tích của ông vẫn gọi về người chị gái Nguyễn Thị Vân qua facebook và bảo đang ở Campuchia. Gọi lại bằng số máy của con gái út của ông đều không liên lạc được. "Qua cách nói của con tôi, tôi chắc cháu đang bị ai đó khống chế. Giờ tôi chỉ mong công an sớm tìm được con tôi để tôi đưa về" - ông Hương nói thêm.

Thông tin MỚI vụ thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi vào TP.HCM xin việc: Tiết lộ cuộc gọi đòi tiền chuộc - Ảnh 2
Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) ra quyết định truy tìm Ngọc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo Zing đưa tin, vào ngày 13/6, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Ngọc mất tích khi từ Phú Yên đến TP.HCM làm việc. Cụ thể, vào ngày 5/6, con gái đón xe khách đến TP.HCM làm việc.

Khi tới số 537 Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh), Ngọc được một người quen qua mạng xã hội đến đón. Ngọc có gọi điện thoại thông báo cho gia đình và mất liên lạc sau đó.

Ông Nguyễn Văn Hương cho biết cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến TP.HCM làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí. Khi Ngọc đặt vấn đề đi TP.HCM, gia đình không cho. Tuy nhiên, Ngọc đòi đi và nói vào TP.HCM làm việc với bạn bè, hết 2 tháng hè sẽ về đi học. Thấy con nhất quyết đòi đi và tạo niềm tin, gia đình mới miễn cưỡng đồng ý.

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Người cha khắc khổ đang ngày đêm mong ngóng con trở về thắt lòng cho biết, người phụ nữ quen qua mạng xã hội dụ dỗ Ngọc làm việc văn phòng với mức lương hơn mười triệu đồng một tháng.

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