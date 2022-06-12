Công an phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận tin trình báo của gia đình về việc một thiếu nữ 16 tuổi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua.

Theo báo Công an TP.HCM, ngày 12/6, Công an phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận tin trình báo của gia đình về việc cháu Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu) mất liên lạc nhiều ngày qua. Ông Nguyễn Văn H., cha của Ngọc cho biết, chiều ngày 5/6, Ngọc đón xe khách của nhà xe Minh Cường từ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đến sáng 6/6, khi đến bãi xe tại số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh thì Ngọc xuống xe. Đến chiều 6/6, Ngọc gọi điện về gia đình và cho biết đã tìm được việc, sau cuộc gọi trên thì Ngọc mất liên lạc cho đến nay.

Ông Hương vượt hàng trăm cây số để tìm con gái bị mất liên lạc - Ảnh: báo Công an TP.HCM Sáng 7/6, gia đình đã đến công an địa phương để trình báo và đón xe khách vào TP.HCM. Sáng 8/6, gia đình cũng đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh để trình báo về sự việc. "Trước đó 2 tháng, con gái tôi được 1 người lạ trên mạng rủ vào TP.HCM làm việc với mức lương cao, ăn ở miễn phí nên xin gia đình vào làm 3 tháng hè nhưng gia đình không đồng ý. Tuy nhiên, Ngọc lấy lý do vào TP.HCM làm việc cùng bạn học nên xếp quần áo, cầm 2 triệu cùng valy lên xe vào Nam để làm việc" - ông Hương kể.

Hình ảnh của thiếu nữ 16 tuổi mất liên lạc - Ảnh: báo Công an TP.HCM Ông Hương cho biết, để tạo lòng tin, người lạ trên mạng đã gửi tiền, quần áo… cho con gái ông để rủ rê vào TP.HCM làm việc. "Gia đình hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe, cũng như sự an toàn của cháu Ngọc. Khi mất liên lạc, Ngọc mặc áo sơ mi dài tay, quần jean, áo khoác màu xanh, giày màu trắng, đeo kính, mang theo túi thể thao" - ông Hương kể. Theo ông Hương, Ngọc là con gái út trong gia đình có 4 người con, hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả. "Mấy hôm nay, tôi nhờ cháu hàng xóm để chở vòng TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương đi tìm kiếm con gái" - ông Hương gạt nước mắt. Cháu Nguyễn Thị Thu Ngọc - Ảnh: báo Công an TP.HCM Theo Tiền Phong, đại diện bãi xe 537 Phạm Văn Đồng cho biết, do camera dung lượng lưu trữ ít nên đã xóa hết dữ liệu. "Phía Công an cũng đã đến trích xuất camera nhưng không lưu trữ được gì. Sau khi xe Minh Cường đến bãi đậu, khách tỏa ra và rời khỏi bến ngay sau đó"- đại diện bãi xe nói. Khu vực nơi thiếu nữ 16 tuổi xuống xe rồi mất liên lạc với gia đình - Ảnh: Tiền Phong Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an Phường 13, quận Bình Thạnh xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình và đang điều tra, xác minh.

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