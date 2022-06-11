Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã huy động lực lượng tìm kiếm tung tích cô gái nhảy cầu Cửa Đại (đoạn xã Cẩm Thanh, TP. Hội An).

Theo VietNamNet, chiều ngày 11/6, Đồn biên phòng Cửa Đại (TP Hội An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cô gái nhảy cầu Cửa Đại mất tích.

Lúc 11h30 cùng ngày, người dân lưu thông qua cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa TP Hội An và huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), phát hiện cô gái chạy xe máy BKS 92G1-318.86 lưu thông hướng Quảng Nam đi Đà Nẵng. Đến giữa cầu, cô gái dừng xe, để lại điện thoại, dép cùng mảnh giấy ghi số điện thoại của người thân và nhảy xuống sông Thu Bồn mất tích.

Mảnh giấy cô gái để lại sau khi nhảy xuống sông Thu Bồn - Ảnh: Phương Tnnh

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động 2 canô cùng 8 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với người dân tìm kiếm.

Theo Thanh Niên, đến 16 giờ chiều nay, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Qua xác minh, cô gái nhảy cầu Cửa Đại tự tử tên H.T.N.T. (22 tuổi, ở H.Quế Sơn, Quảng Nam). Hiện người nhà nạn nhân đã đến cầu Cửa Đại để phối hợp tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân - Ảnh: Thanh Niên

Nguyên nhân cô gái trẻ nhảy cầu Cửa Đại tự tử đang được điều tra, làm rõ.

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