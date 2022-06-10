Cụ thể, ngày 9/6, Công an thị trấn U Minh tiếp nhận thông tin một thiếu nữ có ý định nhảy cầu tự tử. Qua động viên, người này đã từ bỏ ý định trên.

Theo Dân Việt, ngày 10/6, Công an thị trấn U Minh (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau ) cho biết, vừa lật tẩy chiêu trò của một thiếu nữ giả vờ nhảy cầu tự tử để trục lợi .

Thông tin chi tiết về "cú lừa" của cô gái, theo Thanh niên, Lan (tên giả của đối tượng) ban đầu cho biết thông qua Zalo có quen 1 thanh niên tên Phúc ở Cà Mau nên bắt xe từ Bình Dương xuống Cà Mau để gặp Phúc.

Làm việc với công an, thiếu nữ trên khai nhận tên Lan (SN 2005, ngụ tỉnh Bình Dương) và nguyên nhân dẫn đến việc tự tử là vì bị bạn trai lừa tình và tiền. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác minh và xác định được, thiếu nữ nói trên tên thật là Nguyễn Ngọc L. (SN 2003, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Bước đầu L. khai nhận đã sử dụng thủ đoạn vờ nhảy cầu tự tử để người dân địa phương thương xót, rồi trục lợi.

Khi gặp người tên Phúc, Phúc lừa lấy số tiền gần 6 triệu đồng (số tiền để trị bệnh cho cha Lan cô dđược người cậu vừa cho mượn và tiền bán điện thoại theo Phúc yêu cầu). Phúc đưa Lan 1 chiếc lắc tay màu vàng.

Chiếc lắc tay, cô gái khai với công an là nhận từ người tên Phúc - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi đưa tiền cho Phúc, Phúc nói đối tượng ngồi ở quán nước chờ. Nhưng chờ mãi không thấy Phúc quay lại, Lan đã mang chiếc lắc tay màu vàng đi bán thì phát hiện là vàng giả. Lan sau đó bắt xe vào H.U Minh để tìm Phúc (do nghe Phúc nói quê ở U Minh) nhưng không gặp được Phúc nên Lan có ý định tự tử.

Tuy nhiên, sau đó, chiêu trò của đối tượng đã bị cơ quan chức năng lật tẩy.

Lam trèo qua lan can cầu Biện Nhị và mọi người khuyên can - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, ngày 1/12/2021, cô gái này, từng "có ý định nhảy cầu tự tử" tại Cầu Chà Là, thuộc ấp Giá Ngự, xã Đông Hưng, H.Cái Nước (Cà Mau). Lúc đó, cô này mạo danh là 20 tuổi, dân tộc Khmer, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Năm Căn, tỉnh Năm Căn (Cà Mau), lý do nhảy cầu cũng vì thất tình.

Đồng thời, qua xác minh trên phạm vi toàn tỉnh thì L. từng có ý định nhảy cầu như cầu Lương Thế Trân, cầu Hòa Trung... "Trong vòng mấy tháng nay, L. "có ý định tự tử" ít nhất 7 lần; sau mỗi lần có ý định như thế, Lam được cho một số tiền để tạm thời thoát khỏi ý nghĩ tự tử" - một nguồn tin cho hay.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo mọi người hãy cẩn thận, đừng nhẹ dạ, cả tin đối với các hoàn cảnh "bất hạnh" không có cơ sở.