Quang Lê hé lộ 'sự thật' về mối quan hệ với Hà Thanh Xuân, nói về tin đồn 'đám cưới' cùng một nữ nghệ sĩ hải ngoại

Đáp lại lời chia sẻ của đồng nghiệp, Quang Lê lập tức đùa rằng Mai Thiên Vân hát với người khác, anh có một chút chạnh lòng . Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng hài hước khắc định Mai Thiên Vân hát với ai thì cũng không thể ăn ý bằng mình. Đồng thời, trong buổi trò chuyện này, Quang Lê đã lên tiếng về tin đồn xung quanh cặp đôi.

Vừa qua, hai ca sĩ nổi tiếng hải ngoại là Quang Lê và Mai Thiên Vân xuất hiện tại chương The Jimmy TV để trải lòng về những điều trong cuộc sống. Từng là cặp đôi đình đám một thời, Mai Thiên Vân cho biết ngày trước, khi cả hai có rất nhiều bài mà khán giả mong chờ thì Quang Lê quyết định về Việt Nam, cô rất buồn nhưng đành chịu vì đó là sự lựa chọn của Quang Lê.

Đáng chú ý, Quang Lê cũng lên tiếng về mối quan hệ với Hà Thanh Xuân. Cụ thể, Quang Lê phủ nhận việc anh và Hà Thanh Xuân bên nhau mà chỉ là khi quay chung Vlog thì thể hiện chút tình cảm cho khán giả xem.

“Như tôi và Mai Thiên Vân có cưới nhau bao giờ đâu mà bị đồn quá trời. Có đợt đi Bến Tre hai đứa lên sân khấu, có nói mọi người mua cái đĩa này rồi kỳ này về em cưới Mai Thiên Vân luôn. Vậy thôi mà bị đồn" - Quang Lên chia sẻ.

“Khi lên vlog thì mình phải thể hiện một chút tình cảm khi quay với nhau. Bản thân mình cũng có thiện cảm thì mới làm việc được, tôi và Xuân cũng có khoảng thời gian khá dài đi với nhau nên mới tạo ra những vlog như thế. Khán giả khi nhìn vào những vlog đó, cứ nghĩ sân khấu là cuộc đời nên ghép cho chúng tôi yêu nhau. Đến khi ngày Hà Thanh Xuân đám cưới, cô ấy cũng báo trước mời tôi nhưng khi đó tôi đang ở Mỹ" - Quang Lê cho biết.

Hà Thanh Xuân và Quang Lê - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ còn tiết lộ có một nhạc sĩ khá thân thiết với Hà Thanh Xuân và anh, khi nghe tin nữ ca sĩ đám cưới, người nhạc sĩ đó mới làm một bài thơ chúc mừng và để Quang Lê hát thay. Cụ thể, nam danh ca cho hay: Tôi đọc bài hát đúng là chúc mừng nhưng trong bài hát có gì đó nuối tiếc và chua xót một chút. Tôi là một người nghệ sĩ, khi hát thì phải thể hiện đúng tinh thần bài hát. Tôi cố cảm nhạc, nhưng khi khán giả nghe thì lại nói: "Ôi buồn quá, tiếc nuối quá, tội nghiệp Quang Lê quá". Nhưng nó chỉ là chuyện sân khấu".

Ngoài ra, trong chương trình, Quanh Lê cũng "tranh thủ" giới thiệu về kênh Youtube của mình. Theo đó, nam ca sĩ đẩy mạnh các kênh YouTube và ấp ủ nhiều dự án.

Anh cho rằng nếu tuổi già mà không còn sức đi hát thì kênh YouTube và những sản phẩm sẽ vừa là kỷ niệm, vừa là "kế sinh nhai". "Đó là tiền chợ về sau, tôi nghe câu này từ cô Khánh Ly. Tôi cũng bắt đầu ý thức được và ra sản phẩm trên YouTube để kiếm tiền chợ" - anh tâm sự.