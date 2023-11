Cụ thể, có một thời gian, Quang Lê bắt đầu chuyển sang hát đôi với giọng ca Tố My nhưng người hâm của Như Quỳnh không hề vừa lòng với nữ ca sĩ này. Theo đó, cô được cho là nhiều lần "copy" Như Quỳnh một cách quá lố khiến khán giả cảm thấy khó chịu và tức giận.

Tố My bị fan Như Quỳnh tố cáo nhiều lần copy đàn chị - Ảnh: Internet

Tuy vậy, "giọt nước tràn ly" thật sự trong câu chuyện này phải kể đến phát ngôn của Quang Lê, anh lên tiếng bênh vực đàn em rằng: "Các bạn không nên gay gắt với Tố My như thế. Như Quỳnh và Mẹ Tố My bằng tuổi nhau. Tố My vai con của chị Như Quỳnh cớ gì mà các bạn cay nghiệt thế?".

Việc Quang Lê bênh vực Tố My đã khiến fan của Như Quỳnh tức giận - Ảnh: Internet

Động thái này của Quang Lê đã khiến cho nhiều fan của Như Quỳnh thật sự thất vọng, thậm chí lên tiếng đòi tẩy chay nam ca sĩ. Bên cạnh đó, có người cho rằng đây chỉ là chiêu trò của Quang Lê mà thôi: "Đây là chiêu trò của Quang Lê để tăng view các bài hát của anh trên Youtube, bao gồm album mới phát hành (đương nhiên là những bài liên quan Tố My). Cẩn thận lại thành con cờ tăng view cho mấy người đó".