Từng mâu thuẫn với fan của Như Quỳnh, thái độ của Quang Lê với đàn chị ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người bất ngờ

Hậu trường 22/05/2022 10:28

Dù từng bị người hâm mộ của Như Quỳnh đòi tẩy chay nhưng mối quan hệ của Quang Lê và đàn chị vẫn vô cùng tốt đẹp.

Như QuỳnhQuang Lê từng là một cặp song ca vô cùng ăn ý dù cho cả hai cách nhau tới gần chục tuổi. Thân thiết với nhau là thế, Quang Lê từng gây ra một sự việc khiến cho người hâm mộ của đàn chị tức giận, lên tiếng đòi tẩy chay anh.

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Như Quỳnh và Quang Lê từng là một cặp song ca vô cùng ăn ý - Ảnh: Internet

Cụ thể, có một thời gian, Quang Lê bắt đầu chuyển sang hát đôi với giọng ca Tố My nhưng người hâm của Như Quỳnh không hề vừa lòng với nữ ca sĩ này. Theo đó, cô được cho là nhiều lần "copy" Như Quỳnh một cách quá lố khiến khán giả cảm thấy khó chịu và tức giận.

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Tố My bị fan Như Quỳnh tố cáo nhiều lần copy đàn chị - Ảnh: Internet

Tuy vậy, "giọt nước tràn ly" thật sự trong câu chuyện này phải kể đến phát ngôn của Quang Lê, anh lên tiếng bênh vực đàn em rằng: "Các bạn không nên gay gắt với Tố My như thế. Như Quỳnh và Mẹ Tố My bằng tuổi nhau. Tố My vai con của chị Như Quỳnh cớ gì mà các bạn cay nghiệt thế?".

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Việc Quang Lê bênh vực Tố My đã khiến fan của Như Quỳnh tức giận - Ảnh: Internet

Động thái này của Quang Lê đã khiến cho nhiều fan của Như Quỳnh thật sự thất vọng, thậm chí lên tiếng đòi tẩy chay nam ca sĩ. Bên cạnh đó, có người cho rằng đây chỉ là chiêu trò của Quang Lê mà thôi: "Đây là chiêu trò của Quang Lê để tăng view các bài hát của anh trên Youtube, bao gồm album mới phát hành (đương nhiên là những bài liên quan Tố My). Cẩn thận lại thành con cờ tăng view cho mấy người đó".

Sau ồn ào này, Như Quỳnh không chia sẻ bất kỳ điều gì, cô cũng không cùng với Quang Lê song ca nữa. Phải đến năm 2019, cả hai mới có dịp hội ngộ và song ca trở lại trên một sân khấu âm nhạc.

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Bài đăng của Quang Lê trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, vào ngày 21/5, Quang Lê bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân của mình những ảnh chụp chung với Như Quỳnh trong một show âm nhạc ở Hải Phòng với caption: "Chụp hình với thần tượng của mình".

Có thể thấy, dù từng có mâu thuẫn không hề nhỏ với fan của Như Quỳnh nhưng mối quan hệ Quang Lê với đàn chị vẫn vô cùng tốt đẹp. Nhiều khán giả còn mong mỏi sẽ còn được thấy Như Quỳnh và Quang Lê song ca nhiều hơn trong tương lai.

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