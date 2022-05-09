Như Quỳnh hiếm hoi nhắc đến chồng cũ vì thay mình làm việc này trong thời gian đau buồn khi liên tiếp nhận 'tin dữ' về người thân!

Hậu trường 09/05/2022 10:56

Dòng trạng thái của Như Quỳnh nhận được nhiều sự đồng cảm và động viên từ khán giả.

Nói đến dòng nhạc trữ tình không thể không nhắc đến ca sĩ Như Quỳnh. Ấn tượng bởi giọng ca ngọt ngào, sâu lắng, nữ ca sĩ ghi điểm không chỉ với khán giả trong nước mà còn rất nổi tiếng ở sân khấu hải ngoại. 

Vừa qua, ca sĩ Như Quỳnh phải đón nhận tin buồn khi em ruột là nhà thiết kế Tường Khuê đột ngột ra đi trước sự ngỡ ngàng và tiếc thương vô hạn. Không ít người cảm thấy xót xa cho Như Quỳnh vì gia đình nhỏ 4 thành viên giờ đây chỉ còn mình cô. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 năm, nữ ca sĩ đã phải chịu nỗi đau liên tiếp khi ba mẹ và em trai lần lượt qua đời.

Như Quỳnh hiếm hoi nhắc đến chồng cũ vì thay mình làm việc này trong thời gian đau buồn khi liên tiếp nhận 'tin dữ' về người thân! - Ảnh 1
Như Quỳnh khóc nghẹn khi ôm di ảnh của em trai tại đám tang - Ảnh: Cắt từ clip

Dù rất đau lòng nhưng nữ ca sĩ vẫn phải cố vực dậy tinh thần thật tốt để sống tiếp bên con gái. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Như Quỳnh đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng thu hút nhiều sự qua tâm của người hâm mộ.

Cụ thể, nữ ca sĩ bày tỏ chia nỗi nhớ mẹ da diết mỗi ngày. Đáng chú ý, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cô nhắc đến chồng cũ để gửi lời cảm ơn vì đã thay mình chăm sóc con thật tốt.

Như Quỳnh hiếm hoi nhắc đến chồng cũ vì thay mình làm việc này trong thời gian đau buồn khi liên tiếp nhận 'tin dữ' về người thân! - Ảnh 2
Như Quỳnh hiếm hoi nhắc đến chồng cũ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Giọng ca "Thương lắm mình ơi" giải bày tâm sự: "Như Quỳnh nhớ Mẹ của mình rất nhiều mỗi ngày. Đối với Như Quỳnh Mẹ luôn đồng hành trong mỗi chặng đường Như Quỳnh đã và đang đi. Như Quỳnh cũng là một người Mẹ. Melody ơi, mẹ rất nhớ con ! Mẹ hứa sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để con tự hào vì Mẹ. Cảm ơn Ba của Melody đã thay Như Quỳnh chăm sóc và dạy dỗ con gái của mình nên người. Cảm ơn Anh đã cho con gái trí tuệ của mình. Mình đánh giá cao về điều đó. Con nhớ mẹ, mẹ nhớ con nhiều con gái ơi!".

Như Quỳnh hiếm hoi nhắc đến chồng cũ vì thay mình làm việc này trong thời gian đau buồn khi liên tiếp nhận 'tin dữ' về người thân! - Ảnh 3
Dòng chia sẻ của Như Quỳnh nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả - Ảnh: Chụp màn hình
Như Quỳnh hiếm hoi nhắc đến chồng cũ vì thay mình làm việc này trong thời gian đau buồn khi liên tiếp nhận 'tin dữ' về người thân! - Ảnh 4
Khán giả để lại lời động viên nữ ca sĩ dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời động viên tình thần và lời chúc sức khỏe đến Như Quỳnh. Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm cho nỗi nhung nhớ của cô và mong cho cô sớm được đoàn tụ với con gái.

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