Xúc động lời hẹn ước của Như Quỳnh gửi đến Phi Nhung: 'Một ngày nào đó chúng ta lại hát chung'

Hậu trường 04/05/2022 20:50

Việc Mạnh Quỳnh bất ngờ xuất hiện tại buổi diễn của Như Quỳnh đã khiến nữ ca sĩ không khỏi xúc động, đồng thời khiến cho cô nhớ đến cố NS Phi Nhung.

Mới đây, trong một buổi diễn của danh ca Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh đã bất ngờ xuất hiện cùng một bó hoa trên tay khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Nhận bó hoa từ người đồng nghiệp thân thiết, nữ danh ca gửi lời cảm ơn đến anh vì dù có lịch diễn nhưng nam ca sĩ vẫn đến cổ vũ cho cô.

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Mạnh Quỳnh bất ngờ xuất hiện và tặng hoa cho Như Quỳnh - Ảnh: Internet

Nghe vậy, Mạnh Quỳnh trả lời: "Sáng nay, tôi biết Như Quỳnh tập nhạc nên có rủ Như đi ăn trưa nhưng Như không được khỏe cho lắm. Vì thế nên tối nay, tôi đang hát bên Đồng Giao cũng phải tranh thủ chạy qua đây thăm Như và chia buồn chuyện gia đình của Như. Tôi chúc Như Quỳnh có nhiều show diễn thành công. Tôi mong Như Quỳnh cố gắng giữ gìn sức khỏe để phục vụ khán giả".

Trong lúc gửi lời chúc đến Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh đã vô tình nói nhầm phòng trà Đồng Giao và sân khấu Trống Đồng. Vì vậy anh liền giải thích rằng lý do mình nhẫm lẫn như vậy bởi khi trước thường hát chung với cố NS Phi Nhung tại sân khấu Trống Đồng.

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Như Quỳnh ước mong một ngày sẽ có thể tái hiện lại tam ca với Phi Nhung và Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet

Nghe Mạnh Quỳnh nói tới đây, Như Quỳnh bỗng nghẹn ngào xúc động. Cô gửi lời hẹn đến Mạnh Quỳnh rằng: "Hẹn một ngày nào đó ba đứa mình (ý nói cả Phi Nhung) lại hát chung nữa nha". Nghe vậy, Mạnh Quỳnh vội vàng từ chối nhưng Như Quỳnh lại bảo: "Rồi cũng sẽ có ngày đó thôi mà".

Sau khi nói chuyện tâm sự, Mạnh Quỳnh còn cùng Như Quỳnh song ca một bài hát, tuy cả hai không hề có tập dợt trước nhưng lại hát rất ăn ý. Song ca xong, Mạnh Quỳnh lại chào tạm biệt Như Quỳnh để về chạy show.

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Như Quỳnh hôn má Mạnh Quỳnh, cảm ơn anh đã đến ủng hộ cô - Ảnh: Internet

Như Quỳnh nghe vậy liền nhắn nhủ Mạnh Quỳnh: "Quỳnh yên tâm, kiểu gì cũng có người ấy phù hộ cho Quỳnh. Tôi xin thay mặt người đó lấy khăn dặm mồ hôi cho bạn". Nói xong, nữ danh ca lấy khăn ra lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Mạnh Quỳnh vô cùng mùi mẫn.

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Từ khóa:   cố NS Phi Nhung Như Quỳnh Mạnh Quỳnh

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