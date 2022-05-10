Netizen tranh cãi màn song ca giữa Như Quỳnh và Phương Mỹ Chi: Giọng đàn chị xuống phong độ, còn thua cả đàn em ?

Hậu trường 10/05/2022 11:06

Màn biểu diễn song ca giữa nữ danh ca huyền thoại Như Quỳnh và Phương Mỹ Chi gây nên một cuộc tranh cãi trái chiều vì một khán giả phát hiện ra giọng hát của đàn chị giờ đây còn thua cả đàn em. Thực hư ra sao?

Vào đêm 1/5, nữ danh ca Như Quỳnh và tài năng trẻ Phương Mỹ Chi đã có màn song tấu đầy mê hoặc trên sân khấu Mây Lang Thang Sài Gòn. Cả hai nữ ca sĩ đều nổi tiếng với giọng ca vàng của thể loại nhạc quê hương. Mặc dù có sự cách biệt thế hệ nhưng sự kết hợp giữa Như Quỳnh và Phương Mỹ Chi vẫn mang đến cho khán giả một đêm nhạc đầy cảm xúc với ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi.

Netizen tranh cãi màn song ca giữa Như Quỳnh và Phương Mỹ Chi: Giọng đàn chị xuống phong độ, còn thua cả đàn em ? - Ảnh 1
Phương Mỹ Chi và Như Quỳnh có màn kết hợp đầy ăn ý - Ảnh: Internet

Mặc dù nhận rất nhiều lời khen về giọng hát ngọt ngào, da diết, chạm đến trái tim khán giả. Thế nhưng, màn song ca này vẫn thu về một số ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng giọng hát Như Quỳnh đang bị mất dần phong độ, không có lực nhiều như trước, thậm chí còn thua cả đàn em Phương Mỹ Chi.

Netizen tranh cãi màn song ca giữa Như Quỳnh và Phương Mỹ Chi: Giọng đàn chị xuống phong độ, còn thua cả đàn em ? - Ảnh 2
Thế nhưng, màn song ca vẫn gây nên sự tranh cãi không nhỏ - Ảnh: cắt từ clip

Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng tỏ ý bênh vực Như Quỳnh. Nữ danh ca nổi tiếng với giọng ca nhạc trữ tình. Còn bài hát Ai Chung Tình Được Mãi là một ca khúc viral với giới trẻ trên Tiktok. Chính vì điều đó, cách xử lý bài hát của Như Quỳnh sẽ có sự khác biệt, không hợp gu với một số khán giả trẻ, đó là chuyện có thể hiểu được và thông cảm cho Như Quỳnh.

Netizen tranh cãi màn song ca giữa Như Quỳnh và Phương Mỹ Chi: Giọng đàn chị xuống phong độ, còn thua cả đàn em ? - Ảnh 3
Netizen tranh cãi về giọng hát của nữ danh ca Như Quỳnh - Ảnh: chụp màn hình

 Dưới đây là một số ý kiến của netizen, phải chăng họ đang quá gay gắt với nữ danh ca trữ tình.

- Bé Phương Mỹ Chi hát hay nhỉ.

- Thật sự là trước chị Như Quỳnh hát rất hay. Giờ có lẽ do sức khỏe, nhìn chị cứ lật đật kiểu gì ấy. Thương.

- Chị Quỳnh không hợp ca khúc này rồi.

- Phương Mỹ Chi hợp với Như Quỳnh mà 

-Dù rất yêu Như Quỳnh thì lúc cô ấy hát hay cô ấy không biểu diễn tại Việt Nam. Nếu giờ này còn hát hay chắc cô ấy không về.

Phương Mỹ Chi đảm nhiệm vai trò 'Đại sứ Áo dài' ở tuổi 19

Phương Mỹ Chi đảm nhiệm vai trò 'Đại sứ Áo dài' ở tuổi 19

Tại sự kiện Lễ hội Áo dài TP.HCM được tổ chức lần thứ 8, ca sĩ Phương Mỹ Chi được vinh hạnh khi trở thành một trong những đại sứ hình ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Mỹ Chi Như Quỳnh Phương Mỹ Chi - Như Quỳnh

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 28 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 58 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?