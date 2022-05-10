Màn biểu diễn song ca giữa nữ danh ca huyền thoại Như Quỳnh và Phương Mỹ Chi gây nên một cuộc tranh cãi trái chiều vì một khán giả phát hiện ra giọng hát của đàn chị giờ đây còn thua cả đàn em. Thực hư ra sao?

Vào đêm 1/5, nữ danh ca Như Quỳnh và tài năng trẻ Phương Mỹ Chi đã có màn song tấu đầy mê hoặc trên sân khấu Mây Lang Thang Sài Gòn. Cả hai nữ ca sĩ đều nổi tiếng với giọng ca vàng của thể loại nhạc quê hương. Mặc dù có sự cách biệt thế hệ nhưng sự kết hợp giữa Như Quỳnh và Phương Mỹ Chi vẫn mang đến cho khán giả một đêm nhạc đầy cảm xúc với ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi. Phương Mỹ Chi và Như Quỳnh có màn kết hợp đầy ăn ý - Ảnh: Internet Mặc dù nhận rất nhiều lời khen về giọng hát ngọt ngào, da diết, chạm đến trái tim khán giả. Thế nhưng, màn song ca này vẫn thu về một số ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng giọng hát Như Quỳnh đang bị mất dần phong độ, không có lực nhiều như trước, thậm chí còn thua cả đàn em Phương Mỹ Chi.

Thế nhưng, màn song ca vẫn gây nên sự tranh cãi không nhỏ - Ảnh: cắt từ clip Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng tỏ ý bênh vực Như Quỳnh. Nữ danh ca nổi tiếng với giọng ca nhạc trữ tình. Còn bài hát Ai Chung Tình Được Mãi là một ca khúc viral với giới trẻ trên Tiktok. Chính vì điều đó, cách xử lý bài hát của Như Quỳnh sẽ có sự khác biệt, không hợp gu với một số khán giả trẻ, đó là chuyện có thể hiểu được và thông cảm cho Như Quỳnh. Netizen tranh cãi về giọng hát của nữ danh ca Như Quỳnh - Ảnh: chụp màn hình Dưới đây là một số ý kiến của netizen, phải chăng họ đang quá gay gắt với nữ danh ca trữ tình.

- Bé Phương Mỹ Chi hát hay nhỉ. - Thật sự là trước chị Như Quỳnh hát rất hay. Giờ có lẽ do sức khỏe, nhìn chị cứ lật đật kiểu gì ấy. Thương. - Chị Quỳnh không hợp ca khúc này rồi. - Phương Mỹ Chi hợp với Như Quỳnh mà -Dù rất yêu Như Quỳnh thì lúc cô ấy hát hay cô ấy không biểu diễn tại Việt Nam. Nếu giờ này còn hát hay chắc cô ấy không về.

Phương Mỹ Chi đảm nhiệm vai trò 'Đại sứ Áo dài' ở tuổi 19 Tại sự kiện Lễ hội Áo dài TP.HCM được tổ chức lần thứ 8, ca sĩ Phương Mỹ Chi được vinh hạnh khi trở thành một trong những đại sứ hình ảnh.

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