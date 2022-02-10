Là một nữ ca sĩ tài năng đi lên từ cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc nhí, Phương Mỹ Chi được khán giả yêu mến vì giọng hát bolero ngọt ngào và tính cách nhí nhảnh, đáng yêu. Vì nổi tiếng từ khi tuổi còn nhỏ nên Phương Mỹ Chi gần như rất ít khi đăng đàn về vấn đề tình cảm.

Giọng ca nhí ngày càng trưởng thành trong giọng hát và phong cách - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến mới đây, trên Instagram cá nhân, Phương Mỹ Chi khiến cư dân mạng phải tò mò khi liên tục đăng đàn những status liên quan đến crush (người thầm thương). Không ít cư dân mạng cho rằng Phương Mỹ Chi đã có người yêu vì hiện nữ ca sĩ đã tròn 19 tuổi.