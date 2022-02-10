Chạm ngõ tuổi 19, Phương Mỹ Chi 'thẹn thùng' thắc mắc chuyện tình cảm, CĐM chắc mẩm: 'Bày đặt thả thính thả ơ đồ nhỉ, chắc là biết yêu rồi'

Hậu trường 10/02/2022 16:38

Rất ít khi đăng đàn về vấn đề tình cảm, dòng trạng thái mới đây nhất của "chị bảy" Phương Mỹ Chi khiến CĐM không khỏi bất ngờ và liên tục đồn đoán phải chăng con nuôi Quang Lê đã 'biết yêu'.

Là một nữ ca sĩ tài năng đi lên từ cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc nhí, Phương Mỹ Chi được khán giả yêu mến vì giọng hát bolero ngọt ngào và tính cách nhí nhảnh, đáng yêu. Vì nổi tiếng từ khi tuổi còn nhỏ nên Phương Mỹ Chi gần như rất ít khi đăng đàn về vấn đề tình cảm.

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Giọng ca nhí ngày càng trưởng thành trong giọng hát và phong cách - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến mới đây, trên Instagram cá nhân, Phương Mỹ Chi khiến cư dân mạng phải tò mò khi liên tục đăng đàn những status liên quan đến crush (người thầm thương). Không ít cư dân mạng cho rằng Phương Mỹ Chi đã có người yêu vì hiện nữ ca sĩ đã tròn 19 tuổi.

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Phản ứng của CĐM khi Phương Mỹ Chi thắc mắc chuyện tình cảm - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể Phương Mỹ Chi đăng tải 3 bức hình cực ra dáng thiếu nữ trên trang Instagram cá nhân với dòng trạng thái: "Giả bộ im lặng với crush. Crush cũng im lại luôn. Rồi giờ sao ta?”. Ngay sau khi đăng tải, bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác và rất nhiều bình luận của CĐM. Dòng thả thính đầy mặn mà của "chị Bảy" đã khiến dân tình "bán tín bán nghi".

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Nữ ca sĩ rạng ngời ở tuổi 19 - Ảnh: Internet

Khi thấy giọng ca “Quê em mùa nước lũ” tiết lộ về chuyện tình cảm với dòng thắc mắc đầy ẩn ý này, dân tình tin rằng cô không chỉ đang crush ai mà còn đang âm thầm hẹn hò với một anh chàng nào đó.

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Giọng ca nhí có nhiều thay đổi về ngoại hình và phong cách sau nhiều năm đi hát - Ảnh: Internet

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, nổi tiếng chuyên hát dòng nhạc dân ca Nam Bộ. Sau khi giành  Á Quân cuộc thi Giọng Hát Việt nhí mùa đầu tiên, Phương Mỹ Chi là ca sĩ nhí đầu tiên phổ biến rộng rãi dòng nhạc Bolero trên sóng truyền hình, sau đó là Hồ Văn Cường. 

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Từ khóa:   Phương Mỹ Chi ca sĩ Phương Mỹ Chi con nuôi Quang Lê

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