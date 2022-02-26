Vào nghề khi mới 10 tuổi, Phương Mỹ Chi lần đầu tiết lộ 'góc khuất' đau lòng, thừa nhận từng hoài nghi năng lực bản thân trước muôn lời bàn tán

Mới đây, khi tham gia một chương trình, Phương Mỹ Chi đã có dịp trải lòng về quãng thời gian 10 năm đi hát của mình.

Đến với ca hát từ khi còn nhỏ, Phương Mỹ Chi sớm thành công và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà giọng ca trẻ vướng không ít ồn ào như bị tố chảnh chọe, nghi ngờ vô ơn với bố nuôi Quang Lê hay ăn mặc không phù hợp với lứa tuổi. Vừa qua, tham gia chương trình "Khi ta 20", Phương Mỹ Chi đã có dịp trải lòng về quãng thời gian 10 năm đi hát. Theo đó, Phương Mỹ Chi cho biết lúc mới vào nghề, trong mắt cô đều thuận lợi, con đường trải đầy hoa hồng. Từ đây, cô hời hợt với mọi thứ xung quanh.

Phương Mỹ Chi tham gia 'Khi ta 20' - Ảnh: Chụp màn hình "Lúc mới bước vào nghề, tôi chỉ có 10 tuổi và cảm thấy mọi thứ nói rất là 'hoa hồng'. Tôi hời hợt với tất cả mọi thứ, hời hợt với cả niềm hạnh phúc và nỗi buồn của bản thân. Tôi lúc đó chỉ quan trọng một điều: 'Mình được đi hát là mình vui' chứ không có suy nghĩ là phải hát bài hát như thế nào, xử lý ra sao, gia đình mình cần bao nhiêu tiền,..." - Phương Mỹ Chi chia sẻ. Mãi đến khi rời khỏi công ty của Quang Lê, nữ ca sĩ mới chính thức tự lực cánh sinh và thay đổi rất nhiều. Biết mình còn yếu kém nhiều mặt, Phương Mỹ Chi đã cố gắng cải thiện. Việc vừa học vừa đi hát không hề đơn giản với nữ ca sĩ, cô cho biết không ít lần nghi ngờ năng lực của bản thân trước lời bàn tán từ dư luận.

Phương Mỹ Chi và Quang Lê - Ảnh: Internet "Đôi khi, tôi tự hỏi mình có bị gượng ép quá không. Ở lứa tuổi đó, bạn bè của tôi rất vô tư, hồn nhiên, chỉ ăn và học, còn tôi phải suy nghĩ từ những tiểu tiết để trau dồi cho những thứ lớn hơn. Không ít lần, tôi hồ nghi về năng lực của bản thân trước những lời bàn tán của mọi người" - Phương Mỹ Chi chia sẻ. Dù đau lòng nhưng Phương Mỹ Chi thừa nhận, trải qua ngần ấy năm, cô bé không còn sự ngây thơ như mới đầu. Tuy nhiên, với nữ ca sĩ, đó là điều cần thiết phải có nên cô không cảm thấy hối tiếc. Ngoài ra, Phương Mỹ Chi cũng thấy vui vẻ vì nghĩ bên cạnh mình còn nhiều "đồng đội" hỗ trợ và vì cô làm nhiều rất nhiều việc. 'Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì', Phương Mỹ Chi chia sẻ - Ảnh:Chụp màn hình "Mọi người đang cùng chung một chiếc thuyền, nếu mình tốt họ sẽ tốt theo. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì"- Phương Mỹ Chi chia sẻ.

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