Phương Mỹ Chi đảm nhiệm vai trò 'Đại sứ Áo dài' ở tuổi 19

Phương Mỹ Chi là một trong những nữ ca sĩ nhí chinh phục được nhiều sự yêu thương của khán giả bằng giọng ca ngọt ngào và sâu lắng thông qua các bài hát dân ca trữ tình. Nhắc đến Phương Mỹ Chi, khán giả nhớ ngay đến hình ảnh cô thiếu nữ dịu dàng, thướt tha trong những tà áo dài. Mỗi khi trình diễn trên sân khấu, nữ ca sĩ thường chọn cho mình tà áo dài truyền thống.

Phương Mỹ Chi trở thành một trong những đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM - Ảnh: Internet

Theo thông tin của VTC news, được biết, tại sự kiện Lễ hội Áo dài TP.HCM 2022, Phương Mỹ Chi vinh hạnh đồng hành cùng chương trình với vai trò là một trong những đại sứ hình ảnh. Chủ đề của chương trình là "Tôi yêu áo dài Việt Nam" nhằm tôn vinh vẻ đẹp của Áo dài truyền thống, giới thiệu nét đẹp và sự tiện dụng của áo dài nhằm đưa Áo dài trở thành trang phục quen thuộc được lựa chọn sử dụng trong công việc hàng ngày các dịp lễ hay sự kiện quan trọng trong năm. Qua đó, góp phần gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.