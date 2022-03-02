Phương Mỹ Chi đảm nhiệm vai trò 'Đại sứ Áo dài' ở tuổi 19

Hậu trường 02/03/2022 09:31

Tại sự kiện Lễ hội Áo dài TP.HCM được tổ chức lần thứ 8, ca sĩ Phương Mỹ Chi được vinh hạnh khi trở thành một trong những đại sứ hình ảnh.

Phương Mỹ Chi là một trong những nữ ca sĩ nhí chinh phục được nhiều sự yêu thương của khán giả bằng giọng ca ngọt ngào và sâu lắng thông qua các bài hát dân ca trữ tình. Nhắc đến Phương Mỹ Chi, khán giả nhớ ngay đến hình ảnh cô thiếu nữ dịu dàng, thướt tha trong những tà áo dài. Mỗi khi trình diễn trên sân khấu, nữ ca sĩ thường chọn cho mình tà áo dài truyền thống.

Phương Mỹ Chi đảm nhiệm vai trò 'Đại sứ Áo dài' ở tuổi 19 - Ảnh 1
Phương Mỹ Chi trở thành một trong những đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM - Ảnh: Internet

Theo thông tin của VTC news, được biết, tại sự kiện Lễ hội Áo dài TP.HCM 2022, Phương Mỹ Chi vinh hạnh đồng hành cùng chương trình với vai trò là một trong những đại sứ hình ảnh. Chủ đề của chương trình là "Tôi yêu áo dài Việt Nam" nhằm tôn vinh vẻ đẹp của Áo dài truyền thống, giới thiệu nét đẹp và sự tiện dụng của áo dài nhằm đưa Áo dài trở thành trang phục quen thuộc được lựa chọn sử dụng trong công việc hàng ngày các dịp lễ hay sự kiện quan trọng trong năm. Qua đó, góp phần gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Phương Mỹ Chi đảm nhiệm vai trò 'Đại sứ Áo dài' ở tuổi 19 - Ảnh 2
Phương Mỹ Chi ngày càng ra dáng thiếu nữ, thướt tha trong tà áo dài - Ảnh: Internet

Với vai trò đại sứ hình ảnh, Phương Mỹ Chi được nhận xét ngày càng ra dáng thiếu nữ, thuần khiết khi diễn áo dài nhưng vẫn không làm mất đi sự trong trẻo của cô gái tuổi 19. Bản thân giọng ca nhí cũng từng bày tỏ cảm nhận: "Áo dài là linh hồn của người con gái Việt thật sự không sai chút nào. Vì khi ai đó mặc lên, cũng tự thấy mình trở nên dịu dàng êm ả thanh thoát, đó là cảm xúc chỉ khi mặc áo dài mới có".

Phương Mỹ Chi đảm nhiệm vai trò 'Đại sứ Áo dài' ở tuổi 19 - Ảnh 3
Nữ ca sĩ vẫn giữ được sự trong trẻo của cô gái tuổi 19 khi diện áo dài - Ảnh: Internet

Đảm nhận vai trò đại sứ hình ảnh của Lễ hội, nữ ca sĩ bày tỏ quyết tâm thực hiện sứ mệnh qua việc nuôi dưỡng, truyền cảm hứng về Áo dài kết hợp cập nhật các xu hướng thời trang Áo dài mới nhất nhằm lan tỏa tình yêu Áo dài đến cộng đồng học sinh, sinh viên, giới trẻ Thành phố và du khách. 

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