Sau khi giảm cân, Quang Lê được người hâm mộ nhận xét trông trẻ hơn so với tuổi thật.
- Trước nghi vấn bị bà xã 'vua cá Koi' Thắng Ngô 'bỏ rơi' để lấy chồng đại gia, ca sĩ Quang Lê giãi bày
- 'Tình tin đồn' vừa lên xe hoa, Quang Lê đã công khai thân mật bên mỹ nhân lạ mặt, netizen 'thúc giục' mau rước nàng về
Gây ấn tượng bởi giọng ca ngọt ngào, Quang Lê là một trong những nam ca sĩ được hàng đầu với dòng nhạc dân ca, trữ tình. Trong suốt 20 năm ca hát, Quang Lê đã gây dựng tên tuổi qua hàng loạt bản hit như Sương trắng miền quê ngoại, Đập vỡ cây đàn, Đắp mộ cuộc tình, Đôi mắt người xưa,...
Những năm gần đây, nam ca sĩ khiến khán giả ngỡ ngàng vì ngoại hình ngày càng "phát tướng" không kiểm soát. Theo chia sẻ, có thời gian đỉnh điểm, Quang Lê đã từng “cán mốc” gần 100kg. Điều này khiến cho anh gặp nhiều khó khăn trong việc ca hát. Chia sẻ với truyền thông, Quang Lê từng cho biết: "Khi cân nặng tăng lên quá nhiều mình khó chịu hơn, ảnh hưởng một phần tới giọng hát. Thường đứng trên sân khấu một tiếng không sao nhưng tăng cân thì đứng trên sân khấu một tiếng là mệt". Thậm chí, Quang Lê còn than thở về việc không tìm được đồ mặc đi diễn vì không có size vừa với mình.
Nhận thức được những khó khăn trên, Quang Lê đã tích cực giảm cân trong thời gian dài và hiện anh đã giảm hơn 10kg. Được biết, phương pháp giảm cân của anh là hạn chế tinh bột, ăn chay nhiều hơn và cắt hẳn khẩu phần ăn đêm. Không chỉ có vậy, nam ca sĩ cũng chăm tập thể dục, đi bộ hàng ngày và không thức khuya.
Trước đó, Quang Lê cũng từng giảm cân bằng cách dùng thuốc, nhưng cân nặng lại tăng trở lại nhanh chóng và thậm chí còn tăng nhiều hơn trước. Giờ đây, sau khi giảm cân, ngoại hình của Quang Lê đã có nhiều thay đổi. Gương mặt của anh thon gọn và trẻ trung hơn xưa. Người hâm mộ cũng cảm thấy vui mừng khi nhìn thần tượng lột xác quá ngoạn mục.