Gây ấn tượng bởi giọng ca ngọt ngào, Quang Lê là một trong những nam ca sĩ được hàng đầu với dòng nhạc dân ca, trữ tình. Trong suốt 20 năm ca hát, Quang Lê đã gây dựng tên tuổi qua hàng loạt bản hit như Sương trắng miền quê ngoại, Đập vỡ cây đàn, Đắp mộ cuộc tình, Đôi mắt người xưa,...

Quang Lê khiến nhiều người ngỡ ngàng khi ngoại hình ngày càng phát tướng - Ảnh: Internet

Những năm gần đây, nam ca sĩ khiến khán giả ngỡ ngàng vì ngoại hình ngày càng "phát tướng" không kiểm soát. Theo chia sẻ, có thời gian đỉnh điểm, Quang Lê đã từng “cán mốc” gần 100kg. Điều này khiến cho anh gặp nhiều khó khăn trong việc ca hát. Chia sẻ với truyền thông, Quang Lê từng cho biết: "Khi cân nặng tăng lên quá nhiều mình khó chịu hơn, ảnh hưởng một phần tới giọng hát. Thường đứng trên sân khấu một tiếng không sao nhưng tăng cân thì đứng trên sân khấu một tiếng là mệt". Thậm chí, Quang Lê còn than thở về việc không tìm được đồ mặc đi diễn vì không có size vừa với mình.