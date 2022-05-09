Bên cạnh một số nghi vấn cô chính là "em gái nương tựa" khi đại gia Thắng Ngô chưa ly hôn vợ cũ, Hà Thanh Xuân còn bị cho là "bỏ rơi" nam ca sĩ Quang Lê để theo chồng đại gia.

Sau đám cưới với "vua cá Koi" Thắng Ngô, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân đã vướng phải nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Bên cạnh một số nghi vấn cô chính là "em gái nương tựa" khi đại gia Thắng Ngô chưa ly hôn vợ cũ, nữ ca sĩ còn bị cho là "bỏ rơi" nam ca sĩ Quang Lê để theo chồng đại gia.

Do đó, qua kênh Youtube cá nhân mới đây, Quang Lê đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Nam ca sĩ khẳng định anh và bà xã của "vua cá Koi" chỉ là anh em đồng nghiệp đứng chung sân khấu, đi hát cùng nhau nên thân thiết. Đồng thời, việc anh và Hà Thanh Xuân từng có những hành động thân mật là do cả 2 "diễn" để quay Vlog mà thôi, hoàn toàn không phải là một cặp tình nhân như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Quang Lê khẳng định anh và bà xã của "vua cá Koi" chỉ là anh em đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Quang Lê thừa nhận bản thân khi đứng cùng sân khấu với Hà Thanh Xuân, anh có cảm xúc với nữ ca sĩ này. Tuy nhiên, cảm xúc này rất đỗi bình thường bởi Hà Thanh Xuân là một người đẹp, đứng hát chung cô với cô phải có tình cảm thì mới thể hiện trọn vẹn bài hát được.

Nam ca sĩ bày tỏ: "Hà Thanh Xuân dù gì cũng là một người đẹp, còn tôi là đàn ông nên đứng bên Hà Thanh Xuân nói không có cảm xúc là không đúng. Hát chung với một ca sĩ xinh đẹp như Hà Thanh Xuân mà không có tình cảm thì hát sao được. Tôi quan tâm đến Hà Thanh Xuân vì cô ấy dễ thương. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó".

Sau đám cưới với "vua cá Koi" Thắng Ngô, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân đã vướng phải nhiều chỉ trích của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Quang Lê mong muốn khán giả không hiểu lầm tình cảm giữa anh và Hà Thanh Xuân, đồng thời không đưa ra những bình luận làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ. Bản thân anh rất mừng cho đồng nghiệp vì đã tìm thấy hạnh phúc riêng, do đó, nếu chỉ vì những clip Vlog trước đó mà cả hai bị đồn đại không đúng thì anh sẽ cảm thấy có lỗi với đồng nghiệp của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-nghi-van-bi-ba-xa-vua-ca-koi-thang-ngo-bo-roi-de-lay-chong-dai-gia-ca-si-quang-le-giai-bay-467391.html