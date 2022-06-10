Quang Lê tiết lộ sự thật về mối quan hệ với Hà Thanh Xuân, phủ nhận tin đồn cưới Mai Thiên Vân

Nam ca sĩ Quang Lê vừa qua đã giải thích rõ về những tin đồn tình ái của bản thân với Hà Thanh Xuân và Mai Thiên Vân.

Mới đây, khi xuất hiện trên chương trình The Jimmy Show, Quang Lê và Mai Thiên Vân đã cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh đời sống và con đường sự nghiệp. Tại đây, nam ca sĩ xứ Huế đã không ngần ngại nói về tin đồn tình cảm của mình với hai giọng ca ăn ý là Mai Thiên Vân và Hà Thanh Xuân. Quang Lê và Mai Thiên Vân trong chương trình The Jimmy Show - Ảnh: Internet Theo đó, Quang Lê cho hay, anh và Hà Thanh Xuân chưa từng yêu đương mà chỉ là diễn cảnh tình cảm trên vlog mà thôi, anh cũng không ngờ những khoảnh khắc đó lại khiến cho khán giả hiểu lầm về mối quan hệ của hai người.

"Khi lên vlog thì mình phải thể hiện một chút tình cảm khi quay với nhau. Bản thân mình cũng có thiện cảm thì mới làm việc được, tôi và Xuân cũng có khoảng thời gian khá dài đi với nhau nên mới tạo ra những vlog như thế. Khán giả khi nhìn vào những vlog đó, cứ nghĩ sân khấu là cuộc đời nên ghép cho chúng tôi yêu nhau. Đến khi ngày Hà Thanh Xuân đám cưới, cô ấy cũng báo trước mời tôi nhưng khi đó tôi đang ở Mỹ." - Quang Lê nói.

Quang Lê khẳng định mình và Hà Thanh Xuân chưa từng yêu nhau - Ảnh: Internet Nam ca sĩ kể thêm, có một nhạc sĩ cũng chơi thân với Hà Thanh Xuân đã làm một bài thơ chúc mừng đám cưới nữ ca sĩ và nhờ Quang Lê hát thay. Khi hát, vì nhập tâm quá vào ca khúc mà khiến công chúng tưởng rằng anh đang có tình cảm thật với Hà Thanh Xuân. "Tôi đọc bài hát đúng là chúc mừng nhưng trong bài hát có gì đó nuối tiếc và chua xót một chút. Tôi là một người nghệ sĩ, khi hát thì phải thể hiện đúng tinh thần bài hát. Tôi cố cảm nhạc, nhưng khi khán giả nghe thì lại nói: 'Ôi buồn quá, tiếc nuối quá, tội nghiệp Quang Lê quá'. Nhưng nó chỉ là chuyện sân khấu." - Quang Lê kể lại. Ca sĩ Mai Thiên Vân từng bị đồn kết hôn với Quang Lê - Ảnh: Internet Bởi vì cùng tham gia chương trình có nữ ca sĩ Mai Thiên Vân, Quang Lê cũng lấy luôn câu chuyện cả hai bị đồn đám cưới để ví dụ. Nam ca sĩ cho hay, chỉ vì một lần nói đùa trong đêm diễn tại Bến Tre mà ai cũng cho rằng anh sẽ cưới Mai Thiên Vân. "Như tôi và Mai Thiên Vân có cưới nhau bao giờ đâu mà bị đồn quá trời. Có đợt đi Bến Tre hai đứa lên sân khấu, có nói mọi người mua cái đĩa này rồi kỳ này về em cưới Mai Thiên Vân luôn. Vậy thôi mà bị đồn." - Quang Lê bộc bạch.

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