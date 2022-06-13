Đã liên lạc được với thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi lên TP.HCM xin việc, người cha hé lộ về cuộc điện thoại bất ngờ

Xã hội 13/06/2022 14:10

Mới đây, cha của thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi lên TP.HCM xin việc đã vui mừng cho biết gia đình đã liên lạc được với con gái.

Theo Người Lao Động, trưa ngày 13/6, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, quê ở xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) vui mừng cho biết gia đình đã liên lạc được với em Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, con gái út ông Hương) - thiếu nữ bị mất tích khi vào TP.HCM xin việc.

Đã liên lạc được với thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi lên TP.HCM xin việc, người cha hé lộ về cuộc điện thoại bất ngờ - Ảnh 1
Thông tin tìm người thân của gia đình ông Hương - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo ông Hương, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Ngọc đã gọi video phone cho chị gái của mình là Nguyễn Thị Vân. "Ngọc nói là đang làm ở 1 công ty gì đó mập mờ lắm, giống như có người đang khống chế cháu. Vân đã buộc Ngọc phải tháo khẩu trang ra để nhìn rõ mặt thì đúng là Ngọc rồi. Vân còn buộc Ngọc phải đi ra ngoài để ghi lại hình thì Ngọc cũng làm theo. Nhưng mà đêm tối tôi không biết đó là đâu. Ngọc nói đang làm nên không về được" - ông Hương cho hay.

Cũng theo cha thiếu nữ bị "mất tích" này, người chị gái của Ngọc đã chuyển video ghi lại cuộc hội thoại với Ngọc cho ông và ông đang nhờ các hiệp sĩ tìm giúp con gái.

Liên lạc với Nguyễn Thị Vân, người chị cả của Ngọc xác nhận là đã liên lạc được với Ngọc.

Như đã đưa tin trước đó, theo Zing News cho biết, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, quê thị xã Sông Cầu, Phú Yên) - cô gái mất tích khi từ Phú Yên đến TP.HCM làm việc.

Ngọc có chiều cao khoảng 1,55 m, da trắng, tóc dài màu đen. Thời điểm mất tích, cô gái này mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác jean màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen, quần jean màu xanh, giày màu trắng.

Đã liên lạc được với thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi lên TP.HCM xin việc, người cha hé lộ về cuộc điện thoại bất ngờ - Ảnh 2
Cháu Nguyễn Thị Thu Ngọc - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm người. Khi tìm thấy người được truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, địa chỉ 331 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh, số điện thoại: 0283.8412.122.

Theo báo Công an TP.HCM, kể về việc mất tích củ con gái, ông Hương cho hay, chiều 5/6, Ngọc đi xe khách của hãng vận tải Minh Cường từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13 (quận Bình Thạnh) vào sáng 6/6.

Đã liên lạc được với thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi lên TP.HCM xin việc, người cha hé lộ về cuộc điện thoại bất ngờ - Ảnh 3
Ông Hương vượt hàng trăm cây số để tìm con gái bị mất liên lạc - Ảnh: báo Công an TP.HCM

“Chiều đó, con gái có gọi điện thoại thông báo gia đình đã đến chỗ làm việc. Tuy nhiên, gia đình liên hệ lại con gái thì không được, mất liên lạc đến nay”, ông Hương nói.

Sáng 7/6, gia đình ông đã đến công an địa phương trình báo và vào TP.HCM tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo vụ việc.

“Đã gần một tuần mất liên lạc với con gái, gia đình tôi rất lo lắng. Khi đi, con gái mang theo 2 triệu đồng cùng valy màu đen”, người cha cho biết thêm.

Gia đình ông Hương cũng đã đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng xin xem camera nhưng dữ liệu không còn lưu.

Đại diện Công an phường 13, quận Bình Thạnh, xác nhận đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân và đang điều tra, xác minh vụ việc

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Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM ra quyết định truy tìm cô gái Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đã mất tích một tuần qua.

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