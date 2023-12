Theo ông Hương, Ngọc có tính tự lập cao. Tết vừa rồi, một số quán cà phê gần nhà đông khách nhưng không có người phụ nên khi thấy Ngọc lanh lợi đã nhờ phụ giúp bưng bê và Ngọc xin phép gia đình kiếm tiền phụ gia đình. "Lần này nó cũng chỉ nghĩ vào TP.HCM làm việc mấy tháng hè kiếm tiền về học lớp 10 chứ đâu nghĩ cơ sự xảy ra vậy" - ông Ngọc buồn bã.

Ngọc vừa tốt nghiệp lớp 9 ở Trường THCS Triệu Thị Trinh (xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu). Vừa nhắc đến Ngọc, thầy hiệu trưởng Trần Quốc Oai liền bảo: "Tôi quá bất ngờ với chuyện em Ngọc "mất tích". Về học lực, Ngọc không quá giỏi nhưng là 1 học sinh ngoan hiền chứ không hề cá biệt".

Ngoài ra, thầy Nguyễn Văn Ngà - giáo viên Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Triệu Thị Trinh, lật học bạ rồi cho biết: "Tổng kết năm học lớp 9 vừa qua, Ngọc đạt học lực khá, hạnh kiểm tốt. Tôi thật sự bất ngờ khi nghe Ngọc bị mất tích. Ngọc hiền và nhiệt tình lắm. Không thể có chuyện Ngọc se sua, đua đòi. Mới năm học lớp 8 thôi, trời sắp tối rồi mà Ngọc cùng nhóm bạn của mình còn tìm đến nhà tôi để trao 1 chiếc ví đựng tiền và giấy tờ mà các em vừa nhặt được để trả lại người mất. Tôi rất cảm động. Một học sinh như vậy sao có thể như thế".

Ông Hương cùng với tờ rơi tìm con gái mất tích - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Vietnamnet, ngày 13/6, Công an quận Bình Thạnh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, quê thị xã Sông Cầu, Phú Yên) - cô gái mất tích khi từ Phú Yên đến TP.HCM làm việc.

Ngọc có chiều cao khoảng 1,55 m, da trắng, tóc dài màu đen. Thời điểm mất tích, cô gái này mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác jean màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen, quần jean màu xanh, giày màu trắng.

Công an quận Bình Thạnh đề nghị cơ quan các Phòng PC01, PC02, PV06, Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện phối hợp truy tìm. Khi phát hiện Ngọc, đề nghị báo ngay cho Công an quận Bình Thạnh qua số điện thoại 0283.8412.122.

Trước đó, chiều 5/6, Nguyễn Thị Thu Ngọc đi xe khách của hãng vận tải Minh Cường từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13 (quận Bình Thạnh) vào sáng 6/6. Sau khi gọi điện thoại báo gia đình đã đến chỗ làm, Ngọc mất liên lạc đến nay.

Sáng 7/6, ông Nguyễn Văn Hương (cha Ngọc) đã trình báo công an địa phương và vào TP.HCM tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo vụ việc.

Ông Hương cho biết cách nay 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí.

“Đã gần một tuần mất liên lạc với con gái, gia đình tôi rất lo lắng. Khi đi, con gái mang theo 2 triệu đồng cùng valy màu đen” - người cha cho biết thêm.