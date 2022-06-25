Nghi phạm sát hại chủ biệt thự ở TP.HCM đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để làm rõ động cơ gây án.

Sáng ngày 25/6, báo Pháp luật TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai với Phạm Ngọc Việt, 35 tuổi, quê Hải Phòng để điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn biệt thự trên địa bàn.

Ban đầu, Việt được xác định là nghi phạm đã sát hại ông P.V.V, 58 tuổi, ngụ quận Bình Tân.

Nghi phạm sát hại chủ biệt thự ở Bình Tân bị bắt giữ. Ảnh: Zing

Thông tin về vụ án, trên Zing cho biết, khoảng 6h30 ngày 24/6, ông P.H.L. đang ở trong căn biệt thự ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thì nghe tiếng la hét của ông P.V.V. (cha ông L.).

Ông L. chạy xuống, thấy cha bị nam thanh niên dùng hung khí đâm gục. Người con trai hô hoán nên nghi phạm bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Bước đầu, cảnh sát nhận định ông V. bị hung thủ dùng dao tấn công gây thương tích ở vùng cổ, hông, ngực trái. Nghi phạm gây ra vụ việc được xác định mặc áo Grab.

Đến 11h30 cùng ngày, trinh sát ập vào căn nhà ở quận Bình Tân, bắt giữ Việt và đưa về trụ sở.

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