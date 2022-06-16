Bé trai 2 tháng tuổi nghi bị mẹ ném từ tầng 5 bệnh viện xuống đất tử vong

Xã hội 16/06/2022 13:04

Vào cuộc điều tra, cảnh sát nghi ngờ bé trai bị mẹ ném từ tầng 5 xuống đất. Người phụ nữ này đã bị cảnh sát tạm giữ.

Ngày 16/6, nguồn tin từ Zing cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh điều tra vụ bé trai 2 tháng tuổi nghi bị mẹ ném từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Bé trai 2 tháng tuổi nghi bị mẹ ném từ tầng 5 bệnh viện xuống đất tử vong - Ảnh 1
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing

 

Theo điều tra ban đầu, sáng 14/6, một số người ở bệnh viện phát hiện bé trai rời từ tầng cao. Họ hô hoán, hỗ trợ đưa bé vào cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận tin, Công an có mặt phong toả và khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Công an xác định bé trai tử vong tên là H. (gần 2 tháng tuổi).

Theo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, ngày xảy ra vụ việc, cha mẹ H. đưa em tới Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để khám bệnh. Bước đầu, công an nghi ngờ bé trai bị mẹ ruột ném từ tầng 5 xuống, dẫn tới tử vong. Công an đang tạm giữ người mẹ để điều tra.

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