Phẫn nộ lời khai của gã đàn ông đánh đập dã man bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi

Xã hội 09/06/2022 16:13

Chiều 9/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã triệu tập Vũ Trọng Đam (SN 1988, trú tại Đội 1, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai đến trụ sở để làm rõ.

Chiều 9/6, nguồn tin từ Công an Nhân dân cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, triệu tập Vũ Trọng Đam (34 tuổi, trú huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) để điều tra về đơn tố cáo người đàn ông này đánh bé gái 4 tuổi ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Tại trụ sở điều tra, Đam khai tối 7/6, anh ta đưa con đến khu vui chơi của nhà sách tại khu đô thị Linh Đàm, chơi ở nhà bóng. Tại đây, con trai người này bị cháu M. (4 tuổi) ném bóng nhựa vào mặt.

Đam cho biết thời điểm đó đã nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên dùng chân và tay đánh 2-3 phát vào người bé gái. Sau vụ việc, người đàn ông 34 tuổi bày tỏ sự ân hận và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình bé M.

Phẫn nộ lời khai của gã đàn ông đánh đập dã man bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi - Ảnh 1
Vũ Trọng Đam. Ảnh: CAND.

 

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, sáng 9/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm theo clip được camera ghi lại hình ảnh bé gái bị một người đàn ông mặc áo đen đánh tại khu vui chơi giải trí ở Hoàng Mai (Hà Nội), khiến nhiều người bức xúc.

Theo đó, bé gái 4 tuổi đang chơi tại khu vui chơi kể trên có ném bóng nhựa vào một người đàn ông mặc áo đen. Sau đó, người đàn ông này đã dùng cách cư xử bạo lực khi liên tiếp đánh bé gái ngay tại đó, thay vì nhắc nhở.

Khi về nhà, thấy con gái có biểu hiện lo sợ, khóc nhiều nên người thân đã hỏi cháu bé và xin trích xuất camera để tìm hiểu sự việc.

Theo bố cháu bé, tối 7/6, cháu bé được mẹ đưa đến khu vui chơi giải trí trong khu vực Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai).

Lúc này, mẹ cháu bé đang mang bầu nên ngồi ở bên ngoài, còn cháu bé vào chơi cùng những bạn khác.

"Một lát sau, cháu chạy ra thì có người đàn ông quát mắng vì cho rằng con tôi ném bóng vào người, thấy vậy vợ tôi liền xin lỗi” - bố cháu bé kể.

Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước việc một gã đàn ông thẳng tay đánh cháu bé mới 4 tuổi chỉ vì bị ném bóng nhựa ở nhà bóng trong khu vui chơi trẻ em vào người. Thậm chí sau đi đánh, tát vào mặt cháu bé ngay tại nhà bóng, gã đàn ông này vẫn chưa hả nên tiếp tục tìm cháu bé ở khu vực để đánh tiếp...

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Trong sáng 9/6, sau khi nhận được đơn trình báo của bố cháu bé, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai đã xác định người đàn ông đã hành hung cháu bé 4 tuổi là Vũ Trọng Đam và triệu tập đến Cơ quan Công an làm rõ.

Hiện Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý Đam theo quy định của pháp luật.

Tìm người đàn ông nghi vấn bạo hành bé gái 4 tuổi trong khu vui chơi ở Hà Nội

Tìm người đàn ông nghi vấn bạo hành bé gái 4 tuổi trong khu vui chơi ở Hà Nội

Sau buổi vui chơi về, thấy con gái có biểu hiện lo sợ, khóc nhiều nên người cha đã xin trích xuất camera để tìm lại người đàn ông nghi vấn.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em bé gái 4 tuổi bị đánh tại khu vui chơi đánh bé gái 4 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 57 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 22 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 57 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?