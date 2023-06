Chiều 9/6, nguồn tin từ Công an Nhân dân cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, triệu tập Vũ Trọng Đam (34 tuổi, trú huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) để điều tra về đơn tố cáo người đàn ông này đánh bé gái 4 tuổi ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, sáng 9/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm theo clip được camera ghi lại hình ảnh bé gái bị một người đàn ông mặc áo đen đánh tại khu vui chơi giải trí ở Hoàng Mai (Hà Nội), khiến nhiều người bức xúc.

Theo đó, bé gái 4 tuổi đang chơi tại khu vui chơi kể trên có ném bóng nhựa vào một người đàn ông mặc áo đen. Sau đó, người đàn ông này đã dùng cách cư xử bạo lực khi liên tiếp đánh bé gái ngay tại đó, thay vì nhắc nhở.

Khi về nhà, thấy con gái có biểu hiện lo sợ, khóc nhiều nên người thân đã hỏi cháu bé và xin trích xuất camera để tìm hiểu sự việc.

Theo bố cháu bé, tối 7/6, cháu bé được mẹ đưa đến khu vui chơi giải trí trong khu vực Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai).

Lúc này, mẹ cháu bé đang mang bầu nên ngồi ở bên ngoài, còn cháu bé vào chơi cùng những bạn khác.

"Một lát sau, cháu chạy ra thì có người đàn ông quát mắng vì cho rằng con tôi ném bóng vào người, thấy vậy vợ tôi liền xin lỗi” - bố cháu bé kể.

Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước việc một gã đàn ông thẳng tay đánh cháu bé mới 4 tuổi chỉ vì bị ném bóng nhựa ở nhà bóng trong khu vui chơi trẻ em vào người. Thậm chí sau đi đánh, tát vào mặt cháu bé ngay tại nhà bóng, gã đàn ông này vẫn chưa hả nên tiếp tục tìm cháu bé ở khu vực để đánh tiếp...

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Trong sáng 9/6, sau khi nhận được đơn trình báo của bố cháu bé, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai đã xác định người đàn ông đã hành hung cháu bé 4 tuổi là Vũ Trọng Đam và triệu tập đến Cơ quan Công an làm rõ.

Hiện Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý Đam theo quy định của pháp luật.