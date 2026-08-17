Cháy nhà, người phụ nữ nhảy từ tầng 11 xuống để thót thân và cái kết khó tin

Một lính cứu hỏa ở tầng dưới vẫy tay ra hiệu cho cô ấy về phía thang, nhưng khoảng cách quá lớn. Vì chiếc thang chỉ lên đến tầng 9, người phụ nữ đột nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy xuống. Thật kỳ diệu, cô ấy đã nhảy trúng vào giỏ cứu hộ trước khi được hạ xuống đất an toàn.

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