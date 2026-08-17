Thấy chồng lưu tên mình trong danh bạ, vợ 'phản công' bằng một kế hoạch sâu cay

Tâm sự gia đình 17/08/2026 15:15

Sau nhiều lần bị loại ở vị trí cũ, tôi quyết định đi xin việc, làm nhân viên bán hàng, lương cơ bản chỉ được 4 triệu. Lúc tôi về nói mức lương, chồng bĩu môi chê ít, còn bảo chưa bằng số lẻ mà anh làm ra.

Tôi đã từng là một người phụ nữ phụ thuộc vào gia đình, phải nói là như vậy. Sau khi sinh con, tôi quyết định ở nhà chăm con. Đối với tôi, tiền có thể kiếm lúc nào cũng được. Còn tuổi thơ của con thì không bao giờ.

Thời gian đầu, chồng tôi rất ủng hộ chuyện này. Năm ngoái, công việc có thay đổi, thu nhập của chồng tôi cũng giảm chỉ còn một nửa mà thôi. Lúc này con đã lớn hơn, chồng bảo tôi gửi con vào nhà trẻ, nhưng cứ được vài ngày, thằng bé lại lăn ra ốm. Thành ra tôi rất xót ruột, lại ở nhà trông con.

 

Sang đến năm nay thì con tôi đi học. Trộn vía con lớn hơn nên không còn ốm vặt nữa. Thế nhưng đúng đợt kinh tế khó khăn, tôi đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối. Họ bảo tôi đã nghỉ 3 năm rồi, bây giờ đi làm lại thì phải dạy từ đầu, chi bằng tuyển người mới ra trường, vừa năng động lại nhanh tiếp thu.

Thấy chồng lưu tên mình trong danh bạ, vợ 'phản công' bằng một kế hoạch sâu cay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều lần bị loại ở vị trí cũ, tôi quyết định đi xin việc, làm nhân viên bán hàng, lương cơ bản chỉ được 4 triệu. Lúc tôi về nói mức lương, chồng bĩu môi chê ít, còn bảo chưa bằng số lẻ mà anh làm ra. Tôi cứ nghĩ anh nói vậy, không ngờ hôm ấy thấy chồng lướt danh bạ để gọi điện thoại, tôi mới phát hiện anh lưu số của vợ là "con đỉa".

Đến lúc này thì tôi đã hiểu. Mấy năm nay tôi ở nhà, cơm nước lo toan mọi việc. Nhưng trong mắt chồng, tất cả những điều đó chỉ là việc lặt vặt không tên mà thôi. Có điều ông trời thương tôi, mới đi làm nhưng tôi lại có duyên buôn bán. Tháng nào lương của tôi cũng hơn 20 triệu. Đỉnh điểm là tháng vừa rồi, tôi kiếm được 70 triệu cả tiền hoa hồng. Khi công ty mở thêm chi nhánh mới, tôi sẽ được làm trưởng phòng kinh doanh. Tất nhiên tiền kiếm ra, tôi không nói cho chồng biết. Bản thân chồng tôi cũng chưa bao giờ hỏi vì anh luôn khinh rẻ vợ. Anh chỉ biết tiền tôi kiếm được đủ để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.

Đợt trước mẹ chồng tôi bị bệnh nặng, cần 200 triệu để phẫu thuật. Chồng tôi bảo anh còn thiếu 100 nhưng không biết xoay ở đâu ra. Lúc này, tôi mới đưa tiền của mình và nói tất cả mọi chuyện. Sau khi có tiền và được phẫu thuật, sức khoẻ mẹ chồng tôi đã ổn định. Bà còn cảm kích vì tôi đã đứng ra lo liệu tất cả, còn chồng bây giờ cũng đối xử khác hẳn với tôi. Vì thế mọi người ạ, muốn không bị chồng đánh giá thấp thì đừng bao giờ phụ thuộc vào anh ta.

Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ "lặng người" khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng

Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ "lặng người" khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng

Sau một lần quan hệ duy nhất ấy tôi có bầu. Cô bạn thân nghe thấy chuyện thì đã cho tôi ăn hai bạt tai và tình bạn của tôi cũng kết thúc từ đó. Nhưng bù lại, tôi có được anh. Anh nói anh sẽ có trách nhiệm với tôi nên đồng ý cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 13 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 13 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 13 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 13 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày