Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ "lặng người" khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng

Tâm sự gia đình 17/08/2026 15:00

Sau một lần quan hệ duy nhất ấy tôi có bầu. Cô bạn thân nghe thấy chuyện thì đã cho tôi ăn hai bạt tai và tình bạn của tôi cũng kết thúc từ đó. Nhưng bù lại, tôi có được anh. Anh nói anh sẽ có trách nhiệm với tôi nên đồng ý cưới.

Tôi và chồng là bạn học từ thời còn sinh viên. Hồi đấy cả tôi và bạn thân mình đều yêu anh. Nhưng anh lại yêu cô bạn tôi. Hai người yêu nhau đến năm cuối đại học thì có chuyện xảy ra. Cô bạn anh vì có nhiều người theo đuổi nên anh ghen. Có lần vì ghen quá nên hai người cãi nhau. Anh đi bar uống rượu rồi gọi tôi ra nói chuyện.

Tôi như vớ được cơ hội vậy là đến để giải bày tâm sự cùng anh. Tôi cũng kể cho anh nghe về nhiều mối quan hệ khác của cô bạn. Đa phần là tôi nói quá lên. Anh lại càng chán nản thất vọng. Rồi anh khóc. Lòng tôi cũng đau theo anh. Nhìn người mình yêu đau khổ vì người con gái khác ai mà không đau lòng chứ. Tôi uống cùng anh. Anh say nhưng tôi cũng còn đủ tỉnh táo để đưa anh vào khách sạn. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi có quan hệ với nhau. 

Sau một lần quan hệ duy nhất ấy tôi có bầu. Cô bạn thân nghe thấy chuyện thì đã cho tôi ăn hai bạt tai và tình bạn của tôi cũng kết thúc từ đó. Nhưng bù lại, tôi có được anh. Anh nói anh sẽ có trách nhiệm với tôi nên đồng ý cưới.

Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ 'lặng người' khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi sinh con sau gần một năm ngày cưới. Đứa con gái giống anh như đúc. Nhưng cũng từ đấy anh ít khi động vào người tôi. Năm thì mười họa tôi chủ động đòi hỏi anh mới đáp ứng cho xong nhiệm vụ. Sáu năm rồi chúng tôi vẫn chưa có con chung. Con gái tôi đã vào lớp 1, bố mẹ chồng cũng thúc giục nên có thêm con đi là vừa. Tôi cũng tìm đủ mọi cách để có con. Tôi cứ nghĩ anh vì công việc nên stress khiến cho chất lượng tinh trùng kém. Tôi tìm mọi cách bồi bổ. Nhưng kỳ lạ vẫn không thấy hiện tượng gì. Tôi tự mình đi khám cũng không vấn đề gì. Tôi định bụng sẽ thuyết phục anh đi khám để xem anh có vấn đề về sức khỏe không.

Buổi chiều tôi dọn dẹp đồ đạc và tủ đồ của anh thì bất ngờ tìm được tờ giấy quyết định phẫu thuật của anh. Tôi sững sờ. Tại sao anh lại phải đi thắt ống dẫn tinh chứ? Chúng tôi mới chỉ có một đứa con gái. Tôi cũng chưa từng than thở việc sinh con vất vả hay tổn hại sức khỏe gì. Thậm chí còn rất sốt sắng trong việc sinh con. Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì? Nếu có vì vợ thì cũng nên bàn bạc với tôi trước chứ? Tại sao anh để tôi chạy ngược chạy xuôi tìm cách chữa vô sinh cho anh. Còn anh thì ngấm ngầm làm điều ngược lại? Tôi cứ mải miết xây còn anh thì cứ mặc nhiên phá. Bao nhiêu công sức của tôi coi như đổ sông đổ bể? Chẳng nhẽ anh ghét tôi đến thế sao, đến mức không muốn có con với tôi? Tại sao anh lại còn cưới tôi chứ?

Đang ngồi cà phê với bạn thì bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình và cái kết

Đang ngồi cà phê với bạn thì bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình và cái kết

Một lần lớp tôi họp lớp. Tôi có xin phép mẹ chồng và chồng hôm đó sẽ về muộn một chút. Liên hoan xong bạn trai cũ cùng lớp hẹn tôi cà phê hỏi thăm chuyện cuộc sống. Cậu ấy du học và lập gia đình ở nước ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 11 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 11 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 11 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 11 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày