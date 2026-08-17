Địch Lệ Nhiệt Ba được Châu Tinh Trì chọn đóng 'Đội bóng nữ Kungfu' vì điều này

Sao quốc tế 17/08/2026 16:42

Theo Châu Tinh Trì, mối duyên giữa ông và Địch Lệ Nhiệt Ba thực tế đã bắt đầu từ khoảng 10 năm trước. Khi tình cờ xem một bộ phim hài có sự tham gia của nữ diễn viên, ông bị thu hút bởi biểu cảm tự nhiên và khả năng biến hóa linh hoạt của cô.

Tại buổi quảng bá Đội bóng nữ Kungfu ở Hong Kong (Trung Quốc), Châu Tinh Trì khiến khán giả bất ngờ khi dành lời khen đặc biệt cho Địch Lệ Nhiệt Ba: “Cô ấy diễn hài còn ‘quá’ hơn cả tôi!”. Chia sẻ của “Vua hài” cũng phần nào hé lộ lý do ông lựa chọn nữ diễn viên cho bộ phim lần này.

Theo Châu Tinh Trì, mối duyên giữa ông và Địch Lệ Nhiệt Ba thực tế đã bắt đầu từ khoảng 10 năm trước. Khi tình cờ xem một bộ phim hài có sự tham gia của nữ diễn viên, ông bị thu hút bởi biểu cảm tự nhiên và khả năng biến hóa linh hoạt của cô. Nam đạo diễn khi đó từng bất ngờ trước cách Nhiệt Ba thể hiện nhân vật và nhận ra cô có tố chất đặc biệt với thể loại hài.

Địch Lệ Nhiệt Ba được Châu Tinh Trì chọn đóng 'Đội bóng nữ Kungfu' vì điều này - Ảnh 1

Châu Tinh Trì cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng nắm bắt nhịp điệu hài hước khá nhanh. Ông chỉ cần giải thích ý tưởng cơ bản, nữ diễn viên có thể tự do phát huy, thậm chí tạo ra những biểu cảm và cách xử lý vượt ngoài dự tính của ông.

Điều thú vị là khi nhận được lời mời từ Châu Tinh Trì, Địch Lệ Nhiệt Ba ban đầu còn tưởng mình gặp một cuộc gọi lừa đảo. Theo chia sẻ của đạo diễn, ông đã bỏ qua đội ngũ quản lý để trực tiếp liên hệ với nữ diễn viên. Chỉ sau khi xác nhận người ở đầu dây bên kia thực sự là Châu Tinh Trì, Nhiệt Ba mới tin rằng lời mời đóng phim là thật.

Mối duyên này càng đặc biệt khi năm 2016, Địch Lệ Nhiệt Ba từng chia sẻ bài quảng bá Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì. Khi ấy, cô chỉ là một khán giả yêu thích các tác phẩm của nam đạo diễn. Sau một thập kỷ, cô trở thành “Tinh nữ lang” trong dự án mới của thần tượng, khiến câu chuyện được ví như một màn “đu idol thành công”.

Địch Lệ Nhiệt Ba được Châu Tinh Trì chọn đóng 'Đội bóng nữ Kungfu' vì điều này - Ảnh 2

Để vào vai tiền đạo Ngọc Lung trong Đội bóng nữ Kungfu, Nhiệt Ba cũng chấp nhận thay đổi hình ảnh quen thuộc. Cô cắt tóc, để mặt mộc, tăng cân và làm da rám nắng nhằm phù hợp với nhân vật. Nữ diễn viên còn dành khoảng 3 tháng huấn luyện bóng đá với cường độ 6-7 tiếng mỗi ngày, từ người gần như không biết chơi bóng trở thành người có thể tâng bóng liên tục.

Châu Tinh Trì đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp của Nhiệt Ba, đặc biệt là việc cô sẵn sàng gạt bỏ “gánh nặng thần tượng” để phục vụ vai diễn. Nữ diễn viên cũng tự thực hiện nhiều cảnh khó thay vì sử dụng diễn viên đóng thế.

Sau 38 ngày phát hành, Đội bóng nữ Kungfu được cho là đã thu về 2,29 tỷ NDT, tiếp tục ghi dấu ấn tại phòng vé Trung Quốc. Với những gì Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện, lời khen đặc biệt từ Châu Tinh Trì cũng trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất xoay quanh bộ phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba chưa xác nhận dự án mới sau thời gian dài vắng bóng

Địch Lệ Nhiệt Ba chưa xác nhận dự án mới sau thời gian dài vắng bóng

Dù liên tục được nhiều ê-kíp tìm đến với các kịch bản mới, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là vẫn chưa chốt tác phẩm tiếp theo để trở lại màn ảnh. Thông tin này gây chú ý khi nữ diễn viên vừa có màn xuất hiện đáng nhớ trong Đội Bóng Nữ Kung Fu của Châu Tinh Trì.

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