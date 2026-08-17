Địch Lệ Nhiệt Ba chưa xác nhận dự án mới sau thời gian dài vắng bóng

Sao quốc tế 17/08/2026 13:21

Dù liên tục được nhiều ê-kíp tìm đến với các kịch bản mới, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là vẫn chưa chốt tác phẩm tiếp theo để trở lại màn ảnh. Thông tin này gây chú ý khi nữ diễn viên vừa có màn xuất hiện đáng nhớ trong Đội Bóng Nữ Kung Fu của Châu Tinh Trì.

Một số dự án có mức đầu tư hạn chế, trong khi những tác phẩm khác mới dừng ở giai đoạn lên kế hoạch và chưa xác định được thời điểm khởi quay. Thậm chí, có trường hợp được cho là cần nữ diễn viên hỗ trợ kết nối thêm nguồn vốn. Những yếu tố này khiến quá trình lựa chọn kịch bản của Địch Lệ Nhiệt Ba kéo dài hơn dự kiến.

Đáng chú ý, tháng trước, nữ diễn viên từng theo sát một dự án lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc. Tuy nhiên, tiến độ hiện tại của bộ phim khá chậm và chưa rõ liệu tác phẩm có thể chính thức triển khai hay không. Vì vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có lịch trở lại phim trường cụ thể được công bố.

Địch Lệ Nhiệt Ba chưa xác nhận dự án mới sau thời gian dài vắng bóng - Ảnh 1

Việc nữ diễn viên thận trọng trong lựa chọn dự án nhận được nhiều sự quan tâm bởi cô vẫn duy trì sức hút đáng kể trên màn ảnh Hoa ngữ. Thay vì nhanh chóng nhận phim để duy trì tần suất xuất hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là ưu tiên những kịch bản có chất lượng, quy mô phù hợp và khả năng sản xuất rõ ràng.

Trong thời gian chờ dự án mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn xuất hiện trong các tác phẩm nhận được chú ý. Gần đây, cô góp mặt trong Đội Bóng Nữ Kung Fu của Châu Tinh Trì. Bộ phim hiện được cho là đã đạt doanh thu hơn 2 tỷ NDT, qua đó trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Trung Quốc đáng chú ý trong mùa hè năm nay.

Bên cạnh điện ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được nhắc đến liên quan đến khả năng trở lại một chương trình giải trí ở mùa tiếp theo. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, nữ diễn viên không quá hứng thú với các chương trình tạp kỹ và không muốn dành nhiều thời gian cho những nội dung không phù hợp với định hướng cá nhân.

Địch Lệ Nhiệt Ba chưa xác nhận dự án mới sau thời gian dài vắng bóng - Ảnh 2

Dù vậy, những thông tin trên hiện chủ yếu xuất phát từ các nguồn tin giải trí và chưa được Địch Lệ Nhiệt Ba hoặc ê-kíp xác nhận. Vì thế, điều người hâm mộ quan tâm nhất lúc này vẫn là dự án mà nữ diễn viên sẽ lựa chọn cho màn trở lại chính thức trên màn ảnh nhỏ.

Sau thời gian dài cân nhắc nhiều kịch bản, việc Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục nhận lời mời nhưng chưa chốt tác phẩm càng khiến dự án tiếp theo của cô trở thành chủ đề được khán giả Hoa ngữ mong đợi.

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