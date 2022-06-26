Không liên lạc được với người thân, nhiều người đi tìm phát hiện thi thể ba người trong gia đình dưới hệ thống nước mủ cao su.

Chiều 26/6, Công an Nhân dân đưa tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã tìm được thi thể 3 người trong cùng một gia đình, gồm: Chị Bảng Thị H. (SN 1991), anh Lương Chí L. (chồng H, SN 1987) và con là Lương Chí H. (SN 2009, cùng ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên).

Lực lượng chức năng tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân lên bờ. Ảnh: Dân Trí

Sáng cùng ngày, Công an huyện Tân Biên nhận tin báo của người dân phát hiện thi thể chị H. đang nổi trên mặt suối gần bờ rào nhà máy mủ cao su (thuộc xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên). Đường suối là đường dẫn nước xả thải của nhà máy mủ, sau khi được xử lý thải ra môi trường. Công an huyện Tân Biên đến hiện trường điều tra và xác định, gia đình chị H. đã gặp nạn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và đưa được cả 3 thi thể nạn nhân lên bờ.

Theo nguồn tin từ Dân Trí, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề cạo mủ cao su. Chiều 25/6, các nạn nhân rời khỏi nhà và không thấy ai trở về. Đến sáng 26/6, nghi chuyện chẳng lành, nhiều người đi tìm kiếm thì phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước nên trình báo công an.

Sự việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

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