Đã ấn định thời gian đưa 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân và 5 bị can ra toà xét xử

Xã hội 26/06/2022 14:25

6 trong 7 bị can ở 'Tịnh thất Bồng Lai' sẽ bị đưa ra xét xử về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân'.

Ngày 26/6, theo nguồn tin của Zing, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vu án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Các bị can trong vụ án gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

HĐXX triệu tập các nhân chứng gồm 8 Cán bộ công an huyện Đức Hòa và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 30/6 do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa. Kiểm sát viên Nguyễn Thành Đông, Đặng Hoàng Lưu giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Đã ấn định thời gian đưa 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân và 5 bị can ra toà xét xử - Ảnh 1
Lê Tùng Vân cùng 5 người dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 30/6. Ảnh: Zing

 

Liên quan vụ án này, trên Người Lao Động đưa tin, ngày 9/6 VKSND tỉnh Long An đã có cáo trạng truy tố 6/7 bị can, gồm: ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).

Riêng bị can Lê Thu Vân (65 tuổi) hiện chưa xác định được chỗ ở nên cơ quan chức năng chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Bà Vân là mẹ ruột của 3 bị can Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên.

Theo cáo trạng, năm 2016, Lê Tùng Vân, các bị can cùng một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, Long An) do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can trên đã sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Trong đó, nhiều clip chứa nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Đáng chú ý, các bị can thực hiện hành vi tụ tập gây rối, quay phim trái phép tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan này; sau đó biên tập nội dung clip để đăng tải lên mạng xã hội cho nhiều người xem, chia sẻ và bình luận.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đăng tải 5 video và một bài viết trên mạng xã hội qua phân tích, giám định và xác định đây là hành vi có tổ chức, vi phạm khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự.

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Từ khóa:   Lê Tùng Vân tịnh thất Bồng Lai Thiền Am bên bờ vũ trụ

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