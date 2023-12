Sáu bị can nói trên bị truy tố về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 10/6 vừa qua, báo Tiền Phong cho biết, Viện KSND tỉnh Long An cho biết đã ra cáo trạng truy tố đối với 6 bị can gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi).

Bên cạnh đó, theo nguồn tin của Chuyên đề Báo Công an TP.HCM, Cơ quan ANĐT – CA tỉnh Long An cũng đã tách riêng một vụ án khác để điều tra xử lý, đó chính là bà Lê Thu Vân – mẹ của ba bị can trong vụ án trên là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên.

Qua đó, Lê Tùng Vân sinh năm 1932 tại An Giang (với vai trò cầm đầu vụ án), về lý lịch lại cho thấy “vợ, con đều chưa rõ”. Trong đó, bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên dù lý lịch thể hiện “cha chưa rõ”, còn mẹ chính là bà Lê Thu Vân. Bị can Lê Thanh Trùng Dương chính là con của bị cáo Cao Thị Cúc và lý lịch về cha cũng “chưa rõ”. Bị cáo Cao Thị Cúc cũng không khai cha đẻ của Trùng Dương là ai.

Cũng theo chuyên đề Báo Công an TP.HCM, vụ án này xuất phát từ nguyên và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai – Thiền am bên bờ vũ trụ”, đều do bị can Lê Tùng Vân chỉ đạo, điều hành. Lê Tùng Vân và các bị can đã lợi dụng hình ảnh của Phật giáo, lôi kéo nhiều đối tượng cuồng tín đến và sinh hoạt tôn giáo trái phép, có những hoạt động mạo danh, xuyên tạc và xúc phạm Phật giáo.

Ngoài ra, các bị cáo trong vụ án còn triệt để khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng mạng xã hội (Youtube, Facebook...) để làm công cụ, phương tiện đắc lực thực hiện hành vi phạm tội, tạo sức lan truyền nhanh chóng, khiến cộng đồng mạng trong và ngoài nước liên tục chia sẻ, bình luận tiêu cực, nhìn nhận sai lệch về danh dự, uy tín, hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật Nhà nước, tổ chức tôn giáo tại Việt Nam và danh dự, nhân phẩm của cá nhân chức sắc trong tôn giáo.

Đáng chú ý, qua xác minh điều tra, Công dịch vụ MobiFone khu vực 8, thuộc Tổng công ty viễn thông MobiFone cho biết, chính bà Lê Thu Vân là chủ thuê bao 2 số điện thoại di động (ĐTDĐ); trong đó, con trai bà Lê Thu Vân là bị can Lê Thanh Nhất Nguyên sử dụng số ĐTDĐ của mẹ mình để đăng ký Gmail, rồi từ đó tạo tài khoản Youtube "Năm chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Qua xác minh dữ liệu điện tử thu giữ, cho thấy trong ĐTDĐ của các bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng máy tính đều dùng để đăng nhập tài khoản YouTube “Năm chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ”, tài khoản này có hơn 2 triệu lượt đăng ký...; trong đó chứa nhiều video clip mang nội dung vi phạm pháp luật, đã bị cắt cúp, lồng ghép sai sự thật.

Vừa qua, Viện KSND tỉnh Long An đã ra cáo trạng truy tố đối với 6 bị can tại "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: Dân trí

Trước đó Cơ quan ANĐT cũng đã có quyết định (QĐ) tách vụ án đối với bà Lê Thu Vân để tiếp tục làm rõ, truy xét, xử lý sau. Cụ thể, Cơ quan ANĐT đã có QĐ01/QĐ-ANĐT ngày 01/6, qua đó tách vụ án; QĐ khởi tố bị can đối với bà Lê Thu Vân (SN 1957). Tuy nhiên trong quá trình điều tra, bà Vân đã rời khỏi nơi cư trú, hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An chưa tìm được nên đã có quyết định tách ra một vụ án hình sự khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, đối với những người khác, có liên quan cùng cư trú trong Tịnh thất Bồng Lai, do không biết hành vi của các bị can là vi phạm pháp luật nên Cơ quan ANĐT không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự là phù hợp.

Với đầy đủ bẳng chứng vi phạm, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Long An trước khi hoàn tất bản kết luật điều tra đề nghị truy tố 6 bị can và đến nay Viện KSND tỉnh Long An đã đưa ra cáo trạng truy tố 6 bị can nói trên.