Giải mã bí ẩn về sự tôn sùng của nhóm người 'Tịnh thất Bồng Lai' với bị can Lê Tùng Vân

Nguồn tin từ Dân Trí cho biết, theo đó, bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) cùng 5 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (theo điều 331 Bộ luật hình sự).

Trong vụ án này, bị can Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ khu đất Tịnh thất Bồng Lai), là một trong những "trợ thủ" đắc lực giúp bị can Lê Tùng Vân thực hiện hành vi trái pháp luật.

Theo Tiền Phong đưa tin, tại cơ quan chức năng, bà Cao Thị Cúc khai nhận, bà này tham gia trực tiếp trong video clip “5 chú Tiểu - Phần 2, Người lớn mừng tuổi thầy 'Ông Nội' ngày mùng 1 Tết", đăng tải ngày 2/7/2019 trên tài khoản “5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”. Trong video clip này, một số người tại "Thiền am" vái lạy bị can Lê Tùng Vân, nhằm mục đích chúc Tết, mừng tuổi.

Bà Cúc trình bày thêm, lý do những người tại "Thiền am" quỳ bị can Lê Tùng Vân là để thể hiện lòng tôn sùng với ông này. Bị can Cúc nói, nhóm người "Tịnh thất Bồng Lai" coi bị can Lê Tùng Vân là "người có đức hạnh ngang với Phật" nên phải quỳ lạy để thể hiện lòng tôn kính...

Những người tại Tịnh thất Bồng Lai tôn sùng bị can Lê Tùng Vân như "phật sống". Ảnh: Internet

Cơ quan điều tra xác định bị can Cúc là người thực hiện chỉ đạo của bị can Lê Tùng Vân. Bà Cúc trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy mạo danh, mạo xưng Đức Phật, xúc phạm Phật giáo.

Ngoài ra, bà Cúc còn trực tiếp tham gia cùng nhóm người "Tịnh thất Bồng lai – Thiền am bên bờ vũ trụ" gây rối, xuyên tạc, xúc phạm tại Công an huyện Đức Hòa vào ngày 12/12/2019. Tại buổi gây rối này, bà Cúc có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa.

Cũng theo Dân Trí, kết luận điều tra xác định, bị can Cúc có hành vi mạo danh, mạo xưng, gây mất an ninh trật tự địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh uy tín của Phật giáo, gây bức xúc trong giới tăng ni, phật tử, tín đồ Phật giáo và dư luận xã hội.

Về mối quan hệ của các bị can trong vụ án, bà Cúc là mẹ của bị can Lê Thanh Tùng Dương. Đáng lưu ý là cơ quan điều tra nêu chưa rõ cha của bị can Dương, còn bà Cúc thì chưa rõ họ tên chồng.

Đồng thời, theo kết luận điều tra, từ năm 2019, bị can Lê Tùng Vân chỉ đạo bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên cùng đồng phạm khác tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có hai kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official".

Những tài khoản này đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật nhằm mục đích để cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, chia sẻ, bình luận, tạo sức lan truyền nhanh chóng gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa (Long An), tổ chức Phật giáo, danh dự, nhân phẩm của Thượng tọa Thích Nhật Từ (trụ trì chùa Giác Ngộ, TPHCM).

Tại bản kết luận điều tra ngày 2/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đề nghị Viện Kiểm sát Long An truy tố 6 bị can là Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) - cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Trong đó, ông Lê Tùng Vân được xác định là người có vai trò tổ chức, cầm đầu, chỉ đạo các bị can trong vụ án.